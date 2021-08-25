不動產信用管制 央行：炒作減少、成數降低、利率提高

立法院財政委員會今天至央行考察「選擇性信用管制實施成效」，央行表示，管制措施實施後，有助抑制投機炒作，受限貸款成數下降、利率提高。不動產貸款逾放比低、集中度低，風險控管良好。為讓信用資源有效配置及合理運用，央行將密切關注房市發展情形，與相關部會合作，滾動檢討以維持金融穩定。

2020年房市出現過熱警訊，行政院著手啟動健全房市專案，央行率先出手在12月調整選擇性信用管制，隨7月房地合一課稅2.0也上路，立法院財委會23日先至財政部考察，25日再赴中央銀行考察選擇性信用管制執行成效。

召委曾銘宗表示，過去一段時間資金充沛、流動性好，帶給台灣資產，尤其是房市相當幅度的上漲，不是台灣獨有的狀況，希望股市、房市能夠穩健發展，不是要打房，是打炒房，讓居住正義可以充分顯現。

央行去年12月8號到今年3月18號，兩度採行選擇性信用管制，有抑制房價的效果，不過從房價指標來看，卻是量縮價揚。

曾銘宗說，財委會幾乎不曾來央行考察，「我們不是來找麻煩」，只是希望能促進經濟發展、穩健貨幣政策、對國家做出更大的貢獻。

楊金龍表示，感謝財委會多年來給央行建議及業務上的支持，讓央行業務很順暢的運作。央行的決策經過團隊彼此互相討論，經過理事會做出來的決策，加上國會的監督，使央行的政策會朝穩定金融的目標前進。

央行表示，信用管制措施目的在防範信用資源過度流向不動產市場，實施後有三大成果：第一是受限房貸不得有寬限期，有助抑制房市投機炒作；第二是受限貸款成數較規範前下降，從51.03％至71％，降至38.55％至53.6％，其中三戶房貸成數大降31.05個百分點最多；第三受限貸款利率上升，從1.54％至1.82％，提高至1.78％至2.17％，其中餘屋貸款利率提高最多。