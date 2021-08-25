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央行加重打炒房力道 八個月專案金檢14次

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行提供書面資料，指出執行房市管制措施有四大成效。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
央行提供書面資料，指出執行房市管制措施有四大成效。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

立法院財政委員會召集委員曾銘宗今（25）日與多名財委會立委赴中央銀行考察，主要是檢視房市選擇性信用管制執行成效，並由中央銀行總裁楊金龍、業務局長蕭翠玲進行簡報。

央行指出，為提升房市管制措施成效，央行採行相關配套措施，包括辦理不動產貸款統計，以及派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循。央行自今年1月起陸續對銀行進行專案檢查，瞭解銀行落實央行法規遵循情形，截至今年8月25日為止，合計辦理14次專案金檢。

根據央行提供的書面資料，央行執行房市管制措施有四大成效，包括一、降低投機炒作（不得有寬限期），二、強化高風險貸款項目的授信風險控管，包括貸款成數下降與貸款利率上升，三、銀行資產品質良好，不動產貸款逾放比率維持低檔，四、不動產貸款授信集中度略降。

央行指出，受限房貸不得有寬限期，有助抑制房市投機炒作，以公司法人購置住宅貸款而言，規範前平均成數為63.97%，規範後平均降至38.55%。

銀行辦理各項受限貸款利率上升，以公司法人購置住宅貸款而言，規範前平均貸款利率為1.54%，規範後平均貸款利率為1.78%。

銀行辦理不動產抵押貸款業務風險控管良好，6月底國銀購置住宅逾放比率分別為0.11%及0.13%．遠低於全體放款逾放比率。

央行指出，銀行辦理不動產放款尚未超過銀行法第72條之2規範的三成上限，6月底該比率為27.01%。另外，銀行不動產貸款集中度尚未超過歷史高點，6月底不動產貸款占總放款比重為36.39%，較去年12月底36.43%為低，並低於歷史高點（2009年10月）的37.9%。

央行 房市 打炒房

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