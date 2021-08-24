看好金融科技公司XREX 開發創新基金加倍投資

中華開發資本旗下中華開發創新基金自2017成立至今，針對網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務等四大領域展開投資。看好區塊鏈應用技術的未來性，開發創新基金於2019年投資金融科技公司XREX，今天宣布參與XREX新一輪融資，不但領投而且加倍投資。

XREX昨宣布完成新台幣4.7億元（美金1700萬元）Pre-A輪融資，金額是原訂目標的兩倍。開發創新基金總經理郭大經表示，做為XREX早期投資人，見證該公司營收快速成長，在法令遵循的堅持與力道更是有目共睹，因此決定在這一輪領投並加倍投資。

郭大經進一步分析，為推進新興市場的普惠金融，XREX以區塊鏈技術提供數位貨幣與法定貨幣轉換服務，此輪資金將有助XREX整合各國法幣管道、加速取得國際金融執照、對接全球金融機構，並與數位錢包服務商建立策略性夥伴關係。

XREX共同創辦人兼執行長黃耀文表示，此輪由中華開發資本領投，獲美國、加拿大、德國、愛沙尼亞、新加坡、日本、香港及台灣的銀行、國際創投與金融科技專業投資人的支持，其中更不乏上市公司，彰顯XREX在合規與遵循監管所繳出的實績獲得認可。

黃耀文強調，XREX許多團隊成員曾在發展中國家生活、工作，切身感受新興市場痛點，看見當地跨境金流商沒有取得美元的安全管道而痛苦掙扎，因此認為區塊鏈技術的最佳應用在於推進全球普惠金融，這也正是XREX的願景與使命。

本次開發創新基金領投XREX即為看好其世界級資安團隊具國際市場運營經驗，技術能力佳，且有成功的國際化創業經驗。郭大經指出，XREX積極打造完整的生態網絡以滿足新興市場跨境金流需求的做法，也和開發創新基金理念不謀而合。

郭大經強調，為協助新創業者，開發創新基金將積極與各界合作，致力成為新創業者首選的創業投資平台，同時以開發創新加速器作為新創企業孵化平台，持續為新創業者提供所需的導師、產業等相關資源及服務。