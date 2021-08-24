國銀只有他！合庫董座擔任亞洲銀行家協會研討會與談人

亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association，簡稱ABA）於8月24日起至27日止舉辦線上年會暨研討會，並特別邀請到金管會主委黃天牧擔任26日主講人，而合作金庫銀行為國內唯一受邀擔任與談人之金融機構。

ABA是亞洲各國銀行交換意見和商機的重要平臺，其涵蓋亞太地區25個經濟體，共約100個會員銀行，同時也為亞洲開發銀行(The Asian Development Bank)認可的國際金融組織。其舉辦之研討會邀集亞太頂尖銀行家與學者進行經驗分享，為亞太金融界年度盛事。

首日研討會主題為「因應多變全球生態系統之挑戰與破壞」，並分別由亞洲開發銀行、星展銀行及西班牙對外銀行之三位首席經濟學者對疫後區域經濟變遷進行專題簡報。合庫董事長雷仲達為美國康乃爾大學經濟學博士，亦於會議中暢談臺灣於疫情期間之經濟表現，並分享合庫如何以創新來適應疫後新常態，且強調面對現有挑戰及風險，永續經營與打造數位金融生態圈是所有金融業之必要項目而非選項。

合庫在董事長雷仲達領導下對內以公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融及永續金融等六大面向推動集團永續發展；對外以拓展海外業務，並以成為亞洲區域型銀行為核心經營目標，不斷向外擴展對內紮根，持續在海內外發光發熱。