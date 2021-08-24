合庫銀主辦永昕生醫38億元聯貸 1.37倍超額完成募集

由合庫金（5880）統籌主辦永昕生物醫藥股份有限公司等值新台幣38億元聯貸案，於8月13日晟德集團總部舉行聯合授信案簽約，本次聯貸主要用途為增擴建廠房、購置機器設備、償還金融機構既有負債暨充實中期營運週轉金，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行及台灣中小企業銀行擔任共同主辦銀行，另有全國農業金庫及中國信託商業銀行參貸，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以1.37倍超額認購完成募集。

永昕生物醫藥股份有限公司成立於2001年，初期以生物藥品研發為主，於2019年調整組織營運策略，專注於生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO），為台灣生物藥CDMO領域中的先驅及指標企業。

永昕除具備堅實的前端開發能力、創新產程開發技術以及國際認證GMP產能等競爭優勢，更致力於打造「從DNA到GMP的一站式服務平台」，提供客戶兼具速度 、效率及品質的客製化服務。現階段正積極擴充國際規格量產能量、創新技術 、突破研發邊界，推升服務價值，以滿足全球客戶藥品商業化的龐大需求。