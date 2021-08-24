台新金法說 林維俊：四方式處分彰銀持股
台新金控（2887）今天（24日）下午舉行第2季法說會，總經理林維俊表示，台新金已經出售彰化銀行2億股，未來會適時透過集中市場盤後鉅額交易或拍賣、交換公司債或交換特別股等方式進行處分，避免影響彰銀股價。
台新金2005年以每股26.12元標下彰銀發行的14億股私募乙種特別股，總金額365.68億元，自此躍升彰銀第一大股東，原本持有彰銀22億5,130萬6,956股，占彰銀股本22.55%。
林維俊表示，台新金已承諾金管會在六年內處分所有彰銀持股，自開始處分日起算，未來不再對彰銀行使股利受配權以外的權利。
台新金為了迎娶保德信人壽，向金管會承諾處分台新金持有的全部彰銀股票，因原本投資目的不存在，無法再用權益法認列彰銀持股，含6月賣出彰銀2億股及剩餘持股重新評價，合計認列損失42.58億元，已在6月份認列。
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