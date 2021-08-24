快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聯強、國泰產險合作 AirPods也可保行動裝置險

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

隨著消費者對手機等行動裝置的依賴越來越深，消費者不僅對手機購買保險的接受度大增，也進一步延伸到高價行動裝置購買保險的需求。為了滿足消費者對更多行動裝置產品都能獲得守護的期待，國泰產險、聯強國際（2347）及亞勝保代三方再度強強聯手，推出承保「AirPods」的行動裝置險，並結合今年獲選金磚企業的通達智能運籌負責後續維修服務，期望讓消費者最常使用的智慧裝置，都可享有行動裝置險的全面保障。

由於行動裝置功能越來越強，單價也越來越高，行動裝置險可以提供行動裝置因不可預料之事故(包含摔裂、螢幕破損、浸泡、輾毀、竊盜..)理賠服務，日漸受到消費者青睞。根據金管會資料，2020年共銷售179.1萬張行動裝置險保單，保費達36.39億元，成長58%。因應5G帶動中高階手機銷售及多項行動裝置產品加入投保範疇，業界預估今年保費將上看50億元。

近年來，聯強國際結合國泰產險、亞勝保代合作推出「泰強守」行動裝置險，秉持著「行動裝置守護高手」的服務目標，對消費者的手機、平板電腦、智慧手錶提供完整的保險保障，在市場大受好評。因此，即日起進一步推出針對「AirPods」的行動裝置險，同樣結合通達智能運籌，負責後續維修服務。四大品牌強強聯手，期望提供消費者最常使用的智慧裝置最完整的保障。

「泰強守」行動裝置險強調產品強、回饋高、效率快、服務優、客服棒等特色，目前全台已經有超過500家通訊行都可申辦此服務。

行動裝置 高階手機 保險 聯強

延伸閱讀

聯強、國泰產險強強聯手 AirPods也可保行動裝置險

不只無線版本 微軟再推平價款有線版Xbox立體聲耳機

富強鑫 用軟實力黏住客戶

Google推5G手機最便宜款式 但螢幕更大待機更久

相關新聞

看好金融科技公司XREX 開發創新基金加倍投資

中華開發資本旗下中華開發創新基金自2017成立至今，針對網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務等四大領域展開投資。...

訂了「理專十誡」仍爆弊案 金管會再增2誡明年上路

金管會前年訂出「理專十誡」後，至今有3家銀行爆出理專盜領案。金管會銀行局今表示，理專十誡訂了之後還有發生舞弊事件，確實有...

台灣首家沙盒落地 好好證券重要推手是他

台灣第一家金融監理沙盒落地案例出現。由UBS私人銀行團隊創立的好好證券，六月取得金管會核准，成為台灣首家科技公司改制的網...

新光金吳東進獨子吳昕東 月初與辜仲諒表妹低調完婚

新光金控（2888）創辦人吳東進的獨子、現年38歲的新光保全副董事長吳昕東，本月初與中信金控大股東辜仲諒的表妹顏瑋儀完婚...

新台幣午盤升值4.1分 暫收27.944元

新台幣今（24）日午盤暫收27.944元兌1美元，值4.1分，成交金額5.36億美元；台股早盤開高，一度大漲逾百點，新台...

疫情下推陳出新 華南銀行數金服務再升級

華南金旗下華南銀行（2880）持續推出多元且便利的數位金融新服務，以簡單、整合、優惠的服務，滿足數位時代消費者的偏好，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。