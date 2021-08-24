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貨櫃三雄震盪 法人：善用ETN分散風險兼具價值成長

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

航運類股近日呈現量價未必齊揚走勢，統一證券金融商品部表示，若想逢低介入，又對後市是否走穩有所疑慮，可以考慮用指數替代個股，分散投資風險的同時又能掌握長期趨勢；如統一價值成長報酬指數ETN（020018），包含陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）及第2季具成長動能的股票，今年以來漲幅已逾6成。

統一價值成長報酬指數由著名的GVI值（淨值股價比及股東權益報酬率所得）而來，強調用公式自動篩選下一季具成長動能的好股票，每年1、4、7、10月換股；7月貨櫃三雄因漲勢強勁，一度占指數權重逾30%，被市場稱為航運指數。該指數7月16日換股後，新加入仁寶（2324）、華立（3010）亦有不錯表現。

波羅的海運價指數（BDI）及代表海岬型船舶的運價指數BCI齊揚，加上外資法人點火，再度讓散裝及貨櫃股成為關注重點；市場法人表示，台股有機會跌深反彈，但國際變數未明，盤整格局仍會持續。

統一證券表示，大盤在整理時候正好可以研究中長期布局策略，用長期的產業前景或價值型投資，取代沖短線的投機，並善用指數商品如ETN，由專家配置的一籃子股票指數來分散單壓高價個股的風險，且ETN低單價特性，採用定期定股策略也比較沒有負擔。

股票 ETN

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