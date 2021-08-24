金融大咖雲集！好好證券網羅陳樹、劉先覺等當顧問

這家證券公司好厲害，找來眾多金融大咖當董事與顧問！今年首度有源自金融科技的業者，經金管會核准，透過公司改制方式，轉型為證券經紀商。這是台灣首宗從新創科技企業取得金融執照的例子，這家來自 UBS 私人銀行團隊創立的公司，目前已取得正式特許金融牌照，公司名稱也十分有創意，就叫「好好證券」，頗令人期待能激起一波新氣象。

好好證券與一般券商不同的是，它專營基金業務，並主要提供網路交易服務。 走的是網路券商的路線，除了更注重線上體驗以及資訊安全外，證券經紀商業務經手的「交割款」、「 基金受益憑證」，還分別交由「信託保管銀行」與「集中保管交易所」，是業界唯一給足投資人雙重保障的新標準。此外，平台上， 不但有傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造了一個次級市場交易的平台，讓投資人彼此間可以直接「基金交換」。等於申贖、交換機制兩種雙交易模式，客戶可自由任選。

好好證券在 8 月 12 日舉行股東會進行董監事改選，當選的五位董事，除原兩位公司創辦人，前麥格理證券總經理-張博淇、前瑞士銀行副總裁-楊少銘外，新任董事包括：前國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員-詹婷怡、前東亞證券董事長-王伯鑫，以及前貝萊德亞太區零售事業負責人-張凌雲。董事成員具豐富金融實務背景，涵蓋科技法律、銀行、證券及基金產業 專業背景，並分別擁有歐亞美台不同國家，世界級營運經驗。

不僅如此，據瞭解，好好證券背後還取得許多重量級人物大力支持。主要推手為資深投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元。為實現跨業整合，現已順利網羅了行業內，最頂尖的人物擔任顧問，包括前金管會主任委員-陳樹、前全球人壽董事長-劉先覺、前將來銀行總經理及 LINE 連線銀行-劉奕成等。這次能獲得那麼多大咖，也說明金融業對於齊心打造未來台灣FinTech代表性公司的殷切期待。

前金管會主委陳樹表示，金融業是台灣最有競爭力的產業，未來更要靠創新走向國際，他希望好好證券能走出一條不一樣的模式。劉先覺董事長近來對 FinTech多有著墨，他表示透過 FinTech 可將保險和財富管理以創新方式結合，創造新的價值。劉奕成總經理是國內公認的金融科技戰將，他說這次受邀擔任好好顧問，主要是為了鼓勵年輕人和創新金融，特別在FinTech領域，雖然台灣實體金融機構都財力雄厚，但「還是有很多新創企業的動能值得被重視和扶持」。

熟悉金融、資訊與法令的詹婷怡前 NCC 主委表示，未來是科技和金融匯流整合的時代，新的網路平台，可以創新商業模式，進行「跨界」整合，比如說電支和理財結合就有新的可能。曾是外商投信位階最高的台灣人，在基金界赫赫有名的張凌雲，也創立了一家FinTech公司，要用基金從業30年的經驗，幫一般人更輕鬆理財，未來也將一同好好推動金融科技發展。

前 UBS 私人銀行副總裁，現任好好證券總經理-楊少銘表示，一路上，艱難故事實在太多，所幸有公司夥伴與諸多貴人的支持，才能順利突破各項挑戰走到 現在。法律加財金背景出身的他，強調一定會在「創新」與「法規」之間，找到合適的平衡點。時刻存著一顆感恩、負責任的心，並秉著「結」富濟「平」 的精神，要用行動實現理想中的富人幫助平民，期待這群平民富有後，再接續協助一般人變得更好，透過這樣的良性循環，用大家的力量，一起為實現台灣 「普惠金融」努力！