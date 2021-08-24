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疫情下推陳出新 華南銀行數金服務再升級

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行數金服務再升級，協助家戶守護又守富。圖/華南銀行提供
華南銀行數金服務再升級，協助家戶守護又守富。圖/華南銀行提供

華南金旗下華南銀行（2880）持續推出多元且便利的數位金融新服務，以簡單、整合、優惠的服務，滿足數位時代消費者的偏好，包括高額「Rich+富家卡」國內外消費 4%-5%回饋、「ICASH PAY」app，綁定新開立之SnY數位帳戶並完成支付交易，回饋OPEN POINT 388點等優惠，讓客戶能在刷卡消費同時兼顧理財。

疫情逐漸緩和，華南銀行為抓住客戶消費理財，及看準不少家長把握開學前帶小朋友出門旅遊的需求，特別推出多項信用卡優惠回饋。即日起至今年10月31日前 ，申辦「Rich+富家卡」就能直接從小富家升級為大富家，並享有國內消費現金回饋+儲蓄點數回饋，最高4%（現金回饋1%+儲蓄點數3%）回饋及國外消費現金回饋+儲蓄點數回饋，最高5%（現金回饋2%+儲蓄點數3%）。

另外華南銀行 i 網購生活卡，設定「SnY 數位帳戶」自動 授權扣帳成功，也可額外享有加碼回饋；此外，即日起至今年9月30日止，持華南銀行信用卡於指定旅 遊通路累積消費6,000元以上，登錄送200元統一超商現金抵用券、累積消費1.5萬元以上，登錄送500元統一超商現金抵用券，若刷 Mastercard 信用卡預定 Hotels.com，使用指定優惠代碼，立享8 折優惠。

華南銀行以可愛的粉紫小 N 吉祥物擄獲小資族的心，推出各式理財優惠，例如SnY數位帳戶只要完成指定條件，即可享有最高2.5 %的活存利率，再搭配「華南好基智」，運用演算法挑選適合的基金標的，9月底前享有免平台服務費。

隨著網路原生世代的來臨，數位金融需求的客群年齡層不斷降低，華南銀行於今年8月底開放未成年人開立SnY數位 帳戶，年滿7歲且未滿20歲的未成年民眾，備妥自己與法定代理人的身分證，並上網填寫資料即可申辦。

華南銀行 統一超商 信用卡

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