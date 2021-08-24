業界首創 國泰證券小額債券App下單一指搞定

國泰證券在今年8月首創的小額債券App，協助投資人輕鬆且快速地從100檔的海外債券商品中，跨條件篩選出適合個人的理想債券標的，最低2,000美元起就能申購，開始享有固定配息的穩健收益，為投資人在追求股票及ETF等價格波動度較大的金融商品外，另一項平衡資產配置的全新選擇。

國泰證券表示，由於目前市面上海外債券的最低投資門檻為10萬美元起跳，對一般投資人來說門檻較高，如同目前受到台股投資人喜愛的零股和定期定額投資一般，債券也應該進入「碎片化」投資時代，國泰證券站在投資人的角度，以普惠金融的理念，於業界創新推出「小額債券投資」服務，協助有收取穩定配息之固定收益需求投資人，也能開始透過小額資金分批買進海外債券，分散投資標的過於集中的風險。

目前共提供100檔投資等級在BBB以上的海外債券商品，標的涵蓋短、中、長期的公司債、金融債與超國際債等，舉凡Apple、Amazon、Disney、Google、Microsoft及Walmart等知名企業皆囊括其中，美元或新台幣皆可投資，提供一般及專業投資人多元且彈性的配置選擇。

為滿足現代人運用零碎時間搞定投資大小事的需求，國泰證券的小額債券App可讓投資人免費透過計息方式、票面利率、配息頻率、距到期年及最低交易單位等九項不同篩選條件，快速交叉篩選出適合個人的理想投資標的，節省許多資料蒐集與整理的寶貴時間。

同時，投資人還可依個人偏好選擇不同的報價排列方式，透過簡潔易懂的下單介面迅速完成交易委託，快速掌握個人的成交紀錄、庫存損益及配息紀錄等帳務相關細節。從投資前置的標的篩選、中間的交易流程到後段的帳務查詢，投資人只要透過小額債券App就能一手輕鬆掌握，運用便利的數位化工具享受愉悅的投資旅程。

隨著全球主要國家貨幣利率持續維持低檔，投資人熱切尋求兼顧風險與報酬的資金出口，國泰證券聽見客戶心聲，讓海外債券投資不再只是大戶專利，就算只有小額資金的投資人也能開始享有如同包租公般的固定收益，協助有穩定配息需求的投資人免費透過小額債券App為個人的資產配置增添多樣化選擇。此為國泰證券繼推出台股定期定額及美股定期定股等「碎片化」金融商品獲得市場好評後，另一項有利於小額投資大眾的金融理財工具，有利於促進普惠金融發展，朝向實現全民共榮的理念邁進。

國泰證券提醒，有別於股票是在集中市場搓合，債券屬店頭議價交易、不一定保證成交，投資人可於小額債券App下單委託後查看個人的成交紀錄，以確保資金運用調度無虞。