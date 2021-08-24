國壽新推兩款美元利變保單 主打退休及資產傳承

新冠肺炎疫情為全球經濟發展罩上一層難以分明的霧霾，身處這樣充滿不確定的環境，一般民眾的資產配置除可透過持有風險性標的，以追求較佳的報酬外，同時也建議適度配置較穩健之標的，以分散風險並保全資產。

國泰人壽新推出「國泰人壽美年佳鑫利率變動型美元終身保險」與「國泰人壽祿美佳利率變動型美元終身壽險（定期給付型）」兩款美元利變型保單，分別著重退休規劃及資產傳承之不同訴求，民眾可依據個人需求自由選擇搭配。

近期美元貨幣表現相對疲軟且Fed升息訊號不斷，國泰人壽推出這兩款商品除分別提供資產穩健累積及傳承功能，另具有「宣告利率」機制，也能適度參與市場進而提升商品條件，適合民眾提早規劃布局。

以穩健收益及退休規劃為主要考量，可選擇每年有生存保險金給付之商品

長期處低利環境且又受到疫情影響，民眾的退休規劃難上加難，「國泰人壽美年佳鑫利率變動型美元終身保險」，每年提供生存保險金，以利保戶靈活運用，加上其具有增值回饋分享金機制，有機會可提升每年收益。

以40歲男性投保「國泰人壽美年佳鑫利率變動型美元終身保險」，繳費6年期，基本保險金額10萬美元為例，如加計自動轉帳折減1%及高保費折減0.5%，年繳實繳保險費為14,686美元，在繳費期間內每年可領取年繳應繳保險費總額1%的生存保險金，而繳費期滿後每年皆可領取年繳應繳保險費總額1.45%的生存保險金（約1,300美元）；且增值回饋分享金若選擇「儲存生息」方式，則每年生存時可領取之金額，有機會增加更多。

以資產保全及財富傳承為主要考量，可選擇壽險保障成分高之商品

在面臨少子化及高齡化的雙重壓力下，一旦家庭成員發生保險事故，恐衝擊家庭經濟及遺族生活，為補足國人保障缺口，「國泰人壽祿美佳利率變動型美元終身壽險（定期給付型）」，第6保險單年度起可享1倍總保險金額的身故保障，並透過增值回饋分享金機制，有機會再提升保障金額，加上搭配身故保險金可約定分期定期給付設計，以達到遺族照顧之目的。

以40歲男性投保「國泰人壽祿美佳利率變動型美元終身壽險（定期給付型）」，繳費6年期，基本保險金額50萬美元為例，如加計自動轉帳折減1%及高保費折減1.5%，年繳實繳保險費為46,605美元，第6保險單年度起身故保障約為實繳總繳保險費的1.85倍（假設每年宣告利率皆為3.2%）；若增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，保障還可能逐年遞增。

面對無法預期的疫情影響，與時俱進的保險觀念，是減少未來不確定性的最佳利器，透過保險穩健規劃資產，確保能提供穩定的收益與適足的保障，以達成樂活退休及資產傳承的雙重目的。