聯強、國泰產險強強聯手 AirPods也可保行動裝置險

隨著消費者對手機等行動裝置的依賴越來越深，消費者不僅對手機購買保險的接受度大增，也進一步延伸到高價行動裝置購買保險的需求。為了滿足消費者對更多行動裝置產品都能獲得守護的期待，國泰產險、聯強國際（2347）及亞勝保代三方再度強強聯手，推出承保「AirPods」的行動裝置險，並結合今年獲選金磚企業的通達智能運籌負責後續維修服務，期望讓消費者最常使用的智慧裝置，都可享有行動裝置險的全面保障。

由於行動裝置功能越來越強，單價也越來越高，行動裝置險可以提供行動裝置因不可預料之事故（包含摔裂、螢幕破損、浸泡、輾毀、竊盜）理賠服務，日漸受到消費者青睞。根據金管會資料，2020年共銷售179.1萬張行動裝置險保單，保費達36.39億元，成長58%。因應5G帶動中高階手機銷售及多項行動裝置產品加入投保範疇，業界預估今年保費將上看50億元。

近年來，聯強國際結合國泰產險、亞勝保代合作推出「泰強守」行動裝置險，秉持著「行動裝置守護高手」的服務目標，對消費者的手機、平板電腦、智慧手錶提供完整的保險保障，在市場大受好評。因此，即日起進一步推出針對「AirPods」的行動裝置險，同樣結合通達智能運籌，負責後續維修服務。四大品牌強強聯手，期望提供消費者最常使用的智慧裝置最完整的保障。

「泰強守」行動裝置險強調產品強、回饋高、效率快、服務優、客服棒等特色，目前全台已經有超過500家通訊行都可申辦此服務。希望消費者在購買新機或新裝置的時候，同時申辦「泰強守」行動裝置險服務，可體驗到最優質行動裝置險服務。