金管會處分宏泰人壽投資操作管理違法 予以六項糾正

金管會23日公告，依據保險法第149條第1項，處分宏泰人壽，予以六項糾正。金管會並呼籲保險業辦理投資交易，應訂定控管機制，並審慎辨識、評估及監控風險，以確保公司健全經營。

金管會指出，宏泰人壽投資國內外股票，因應新冠肺炎疫情期間居家分流辦公及海外股市動盪增設夜間下單人員，卻未做好內部控管，不利國內外股票投資下單作業的追蹤控管，以及投資交易授權作業上有職權分工不明，交易授權作業未臻嚴謹，導致作業風險高，還有在區隔資產帳戶投資境外基金，從境外基金機構所收取的退佣收入，未核實攤列於各區隔資產，而是直接入帳至公司資金專用帳戶，有影響宣告利率高低、不利保戶權益之虞，以上均有妨礙公司健全經營疑慮。以及其他多項疏失，因此金管會依保險法第149條第1項規定，予以6項糾正。