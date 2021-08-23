富邦金又被罰! 金管會保險局處分富邦人壽罰鍰60萬元

金管會保險局23日公告再度對富邦金控（2881）旗下富邦人壽開罰，這是繼上周四（19日）對富邦金旗下壽險、產險與銀行開出四張罰單、合計重罰2,300萬元之後，相隔一個工作天再次祭出處罰，只是非屬「重大」裁罰案件，金管會今天處分富邦壽因違反洗錢防制規定，罰款60萬元並予糾正，使富邦金短短幾天累計遭罰2,360萬元。

上周四金管會公布重大裁罰案，針對富邦金旗下台北富邦銀、富邦壽、富邦產險，因涉及不同規則與諸多缺失，一共開出四張罰單，罰鍰金額合計2,300萬元。今天再罰富邦人壽60萬元。

金管會保險局表示，富邦人壽辦理保險業務，核有違反保險法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰新台幣60萬元整，併依同法第149條第

項規定予以兩項糾正。