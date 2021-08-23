快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

富邦金又被罰! 金管會保險局處分富邦人壽罰鍰60萬元

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

金管會保險局23日公告再度對富邦金控（2881）旗下富邦人壽開罰，這是繼上周四（19日）對富邦金旗下壽險、產險與銀行開出四張罰單、合計重罰2,300萬元之後，相隔一個工作天再次祭出處罰，只是非屬「重大」裁罰案件，金管會今天處分富邦壽因違反洗錢防制規定，罰款60萬元並予糾正，使富邦金短短幾天累計遭罰2,360萬元。

上周四金管會公布重大裁罰案，針對富邦金旗下台北富邦銀、富邦壽、富邦產險，因涉及不同規則與諸多缺失，一共開出四張罰單，罰鍰金額合計2,300萬元。今天再罰富邦人壽60萬元。

金管會保險局表示，富邦人壽辦理保險業務，核有違反保險法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰新台幣60萬元整，併依同法第149條第

項規定予以兩項糾正。

富邦金控 保險 金管會

延伸閱讀

粉紅愛情草暴紅！業者不願移除 南投縣府祭鐵腕

驚！連塑膠袋一起下鍋炸？台中店家被檢舉但查緝未發現

影／中友員餐雞腿沒熟還帶血 食安處：餐停並限期改善

蘆洲狠心男對貓潑熱水還拍片 威脅前女友復合

相關新聞

央行房貸管制鬆綁? 下月討論

房地合一2.0正式上路後，中央銀行房市管制措施是否有必要鬆綁？市場預估，央行預計在9月23日召開今年第3季理監事會議，會...

7月新增房貸大減 利率下探

受新冠肺炎疫情嚴峻、房地合一2.0上路衝擊，中央銀行昨（23）日公布，7月五大銀行新增房貸減至503.34億元，為五個月...

中信銀美國獲利 首度超港

新冠疫情與聯準會降息，讓「國內銀行業獲利王」中國信託的海外獲利出現破天荒變化。中信金控昨（23）日舉行法說會，財務長邱雅...

籌資併中壽 開發金發債150億

開發金控昨（23）日董事會決議，將發行150億元無擔保普通公司債，以支應完全併購中國人壽的部分資金需求，發行天期最長可達...

玉山黃永仁贈母校股票

根據最新上市公司持股申報轉讓公告，玉山金控董事長黃永仁在昨（23）日申報捐贈600張玉山金股票給他的母校國立台北大學。依...

台壽滿手現金 瞄準美元債

中信金控昨（23）日舉行第2季法說會，占中信金獲利貢獻第一大的子公司台灣人壽，目前滿手現金，正在等待美國量化寬鬆政策退場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。