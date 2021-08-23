防疫充電不中斷 國泰霖園生活講座線上看

因應COVID-19疫情，國泰金控（2882）主辦的「霖園生活廣場」，今（2021）年改以線上方式呈現，除了邀請護理師譚敦慈傳授疫情期間，每個人應該注意的防疫妙招，同時也與雲門舞蹈教室合作，透過帶領民眾舞動身體，一起補充身體的維他命！

「霖園生活廣場」自1990年舉辦至今，已累積超過600場，吸引超過20萬人次參與，議題面向涉獵多元，邀請到各行各業實踐夢想的專業人士，以講座方式引導民眾開創健康快樂的幸福人生；今年因應疫情，雖無法辦理實體講座，但仍透過線上呈現，讓講座精神持續不間斷！

防疫對策 從生活細節細心觀察

國泰金控特別邀請林口長庚醫院護理師譚敦慈在「國泰人壽概念店」線上開講，她從「網路謠言」闢謠切入，提醒民眾別任意轉傳不確定訊息，避免錯誤訊息傳播；譚敦慈說，很多人跟她確認，因為「很多訊息冠上我跟林杰樑醫生的名字，但我們根本沒說過這些內容。」

譚敦慈也從不同面向分析防疫期間所應注意事項。在吃方面，她提醒要避免吃生食、補充足夠的蛋白質，蔬菜水果更不能少；日常生活中，盡量穿可以水洗的衣服，若無法水洗也要記得掛起來通風，住家環境要保持乾燥，定期打開窗戶通風；降級後，搭乘交通工具後一定要記得洗手，出入健身房等場所也要使用個人專屬的清潔用品，少與他人共用，她提供實用的對策是「勤洗手、戴好口罩，外出不用烘手機，以及務必要蓋上馬桶蓋後再沖水」等。

防疫健康三秘訣：均衡飲食、充足睡眠、適當運動

「防疫要吃什麼？沒有一種神奇食物，可以一吃奏效，最重要就是均衡飲食、充足睡眠，以及適當運動。」譚敦慈強調，她不會告訴民眾不要吃什麼，「只要懂得控制總量，沒有什麼不能吃。」她舉自己爸爸為例，「他喜歡吃冰淇淋，但要吃之前，他會自動減少三餐攝取的油跟澱粉，並且加倍運動量。」

譚敦慈說，健康秘訣就是「嘴巴要動，腳要動」，根據研究顯示，每久坐1小時不動的話，平均會少活22分鐘，因此適時運動非常重要，「像是原地踏步，膝蓋舉超過肚臍位置，或者是在家伸展肢體，都是很輕鬆可以在平日做到的事情。」

舞動身體舒展四肢 補充身體的維他命

另外，國泰金控也與雲門舞蹈教室合作，邀請專業老師透過線上教學擴大影響力，鼓勵民眾就算只能宅在家，也要找時間動動身體，其實不需要太大空間，只要能舒展四肢，就能跟著雲門老師一起從舞動過程中，湧出生命的正能量。

雲門教室Barbie老師強調，可以用溫柔的方式喚醒身體，從肩膀開始啟動延展，搭配呼吸吐納，把跟身體的溝通當成一種冒險，探索肢體的可能性，把每個姿勢當作一種拍照體驗，多認識自己的身體，也可全家大小一起互動，「過程看似輕鬆，但也是會汗水淋漓的喔！在舞動的過程中，重要的是要回過頭去覺察自己，傾聽身體的聲音，遇見更好的自己。」