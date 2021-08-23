疫情衝擊ATM手續費首見衰退 中信：在可控範圍

國內疫情在5月中升級到第三級警戒，加上中信銀目前ATM數高達6665台，是國銀中ATM數最多的，影響幅度比其他銀行大，導致中信銀ATM手續費收入首度出現衰退。中信銀表示，內部預估ATM手續費衰退幅度低於5%，還在可控範圍內。

儘管國內5月中進入疫情第三級警戒，但今年上半年中信金獲利表現仍屬穩健。根據法說會上公布數據，中信金自結今年上半年累計稅後盈餘334.49億元，較去年同期成長74%。其中，中信銀行上半年合併稅後盈餘148.83億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為165.74億元。

值得留意的是，中信銀第二季手續費淨收益80.3億元，比起第一季的107.5億元、單季衰退25.3%，不過今年上半年手續費淨收益受益於財富管理、個金、彩券等業務帶動，仍達到187.8億元，比起去年上半年仍呈現正成長11%。

中信金財務長邱雅玲表示，因為本土疫情在第2季進入三級警戒，ATM手續費首度出現衰退，但內部估算是低於5%的ATM收續費衰退，認為衰退還在可控範圍內。

信用卡業務部份，今年上半年受惠於繳綜所稅，中信銀今年信用卡繳綜所稅金額高達380億元，創下歷年繳稅最高紀錄，比起去年的336億元、年成長13%。

海外營運部分，邱雅玲表示，海外營運已從疫情中已逐步恢復，去年受到國際疫情影響，海外獲利占比不到20%，現在已回升到25%至30%，雖然仍低於過去的30%至35%，但可看出目前已逐步穩定往疫情前水準邁進，目前海外獲利貢獻最高為美國和香港。