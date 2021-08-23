快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊ATM手續費首見衰退 中信：在可控範圍

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
中信金今舉行法說會，自結今年上半年累計稅後盈餘334.49億元，較去年同期成長74%，圖為中信金控南港總部。 圖／聯合報系資料照片
中信金今舉行法說會，自結今年上半年累計稅後盈餘334.49億元，較去年同期成長74%，圖為中信金控南港總部。 圖／聯合報系資料照片

國內疫情在5月中升級到第三級警戒，加上中信銀目前ATM數高達6665台，是國銀中ATM數最多的，影響幅度比其他銀行大，導致中信銀ATM手續費收入首度出現衰退。中信銀表示，內部預估ATM手續費衰退幅度低於5%，還在可控範圍內。

儘管國內5月中進入疫情第三級警戒，但今年上半年中信金獲利表現仍屬穩健。根據法說會上公布數據，中信金自結今年上半年累計稅後盈餘334.49億元，較去年同期成長74%。其中，中信銀行上半年合併稅後盈餘148.83億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為165.74億元。

值得留意的是，中信銀第二季手續費淨收益80.3億元，比起第一季的107.5億元、單季衰退25.3%，不過今年上半年手續費淨收益受益於財富管理、個金、彩券等業務帶動，仍達到187.8億元，比起去年上半年仍呈現正成長11%。

中信金財務長邱雅玲表示，因為本土疫情在第2季進入三級警戒，ATM手續費首度出現衰退，但內部估算是低於5%的ATM收續費衰退，認為衰退還在可控範圍內。

信用卡業務部份，今年上半年受惠於繳綜所稅，中信銀今年信用卡繳綜所稅金額高達380億元，創下歷年繳稅最高紀錄，比起去年的336億元、年成長13%。

海外營運部分，邱雅玲表示，海外營運已從疫情中已逐步恢復，去年受到國際疫情影響，海外獲利占比不到20%，現在已回升到25%至30%，雖然仍低於過去的30%至35%，但可看出目前已逐步穩定往疫情前水準邁進，目前海外獲利貢獻最高為美國和香港。

中信銀行 疫情 ATM

延伸閱讀

21風味館天天「烤全雞」79折！再送迷你泡芙，ATM領錢再拿「現折150」優惠券

烏龍詐團！ 謊稱網路書店扣款失誤卻「給錯代號」

中職／中信進總冠軍賽像走灶咖 為何富邦卻是稀客？

T1聯盟／大器晚成潛力股 中信特攻簽文化前鋒周承睿

相關新聞

台新人壽今揭牌 董座：目標年底達40億新契約保費

台新金控併購保德信人壽後更名為台新人壽，今舉行揭牌儀式。台新人壽董事長蔡康表示，在銀行通路大力支持之下，下半年新契約保費...

中信金控財務長看總經情勢 八大預言出爐

中信金控財務長邱雅玲分析總體經濟情勢，條理清楚、言之有物，已成中信金每季法說會一大亮點，網路人氣也相當高。中信金今天(2...

中信估振興券對GDP貢獻0.5% 關鍵在增加新支出

政府預計最快10月發放振興券，中信金今表示，預估台灣今年經濟成長會維持5.2%以上表現，振興券預估對GDP貢獻約0.4至...

疫情衝擊ATM手續費首見衰退 中信：在可控範圍

國內疫情在5月中升級到第三級警戒，加上中信銀目前ATM數高達6665台，是國銀中ATM數最多的，影響幅度比其他銀行大，導...

凱基銀Uber Eats外送夥伴低利貸款 90天內0.01%

疫情使得民眾減少外出，大幅增加外送服務的需求，也吸引不少受疫情影響的民眾投入外送合作夥伴行列。凱基銀行攜手Uber Ea...

20年來首例！中信金明年改選 將聘請女性董事

中信金控（2891）再掀ESG(環境、社會、治理)新話題，中信金今天(23日)下午舉行第2季法說會，開頭不到五分鐘的ES...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。