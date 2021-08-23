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凱基銀Uber Eats外送夥伴低利貸款 90天內0.01%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
凱基銀行推出 Uber Eats 外送合作夥伴專屬備用金。圖／凱基銀行提供
凱基銀行推出 Uber Eats 外送合作夥伴專屬備用金。圖／凱基銀行提供

疫情使得民眾減少外出，大幅增加外送服務的需求，也吸引不少受疫情影響的民眾投入外送合作夥伴行列。凱基銀行攜手Uber Eats推出「外送合作夥伴備用金」額度型貸款。即日起至12月31日止，Uber Eats 外送合作夥伴皆可免費線上申請，有動用額度才算利息，可隨時動用隨時還款，90天內享超低利0.01%，相當於每天利息不到1元。

疫情期間第一線接觸客戶的外送合作夥伴，因為沒有穩定轉帳收入，或是缺乏與銀行往來的紀錄，需要急用資金時，時常被銀行拒於門外。凱基銀行「外送合作備用金」只要憑近期可辨識為本人的外送費紀錄即可申請，特色是提供一筆可隨時動用的額度，沒有動用就不收取任何利息，動用後可隨時還款減少利息支出，幫助 Uber Eats 外送合作夥伴輕鬆取得臨時性需要的資金。

舉例來說，Uber Eats 外送合作夥伴黃先生於8月1日線上申辦「外送合作夥伴備用金」，使用貸款額度5萬元，申請當下可先省下約8,000元一般信貸所需負擔的開辦費。10月31日黃先生還款時，需負擔利息約2元與200元的動用手續費，換算下來總費用每天約3元；為服務在外奔波的外送合作夥伴，「外送合作夥伴備用金」從申請、簽約到對保皆可線上完成，由 Uber Eats 外送合作夥伴好康公告或進入凱基銀行官方網站，均可一鍵申請，簡單又快速。

凱基銀行 疫情 uber eats

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