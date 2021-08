北富銀榮獲《亞洲銀行及財經》雙料大獎

國際權威財經媒體《亞洲銀行及財經(Asian Banking & Finance)》雜誌公布「2021年度企業及投資銀行獎(Corporate & Investment Banking Awards 2021)」,台北富邦銀行在企業金融市場多年深耕有成,以統籌主辦工信工程「淡江大橋第三標工程」聯貸案蟬聯「台灣年度最佳聯貸案(Syndicated Loan of the Year-Taiwan)」,更以協助富美興發展責任有限公司在台發行國際債券案勇奪「台灣年度創新案(Innovative Deal of the Year- Taiwan)」殊榮,顯示北富銀金融專業及創新實力已備受國際肯定。

北富銀表示,《亞洲金融與財經》是亞太地區財經界影響力最高的專業媒體之一,由於評鑑嚴謹且競爭激烈,能夠連續兩年榮獲「台灣年度最佳聯貸案」並同步贏得「台灣年度創新案」大獎,可說是非常難得的榮耀,這既是對本行的鼓勵,更是對台灣金融業的一種肯定。同時,本次北富銀以淡江大橋聯貸案獲獎,也創下國內公共工程案獲獎先河,對於點亮台灣國際能見度、傳遞台灣永續理念具有指標性意義。

在淡江大橋工程案中,為了保留「淡水夕照」的美好景致,建築大師札哈·哈蒂特別運用單塔不對稱斜張橋技術設計一段無鋼纜橋面,體現人文與境生態共存的永續理念。正因採取特殊工法,同時工程需要在難度較高的河口段施工,北富銀在規劃此案聯貸架構時特別深入施工細節,針對債權結構、預設利率及建設過程中各階段資金之給付回流節點進行精細設計,達到緩釋興建風險、兼顧工程資金需求及債權銀行權益之目的,以金融專業對民生和國家發展提供有力支持,獲選為「台灣年度最佳聯貸案件」。

隨著全球產業鏈移轉及重構,跨境金融在大型企業發展進程中所扮演的角色愈形重要,北富銀結合聯合保證授信及銀行保證國際債架構,成功為越南知名建設開發公司-富美興發展責任有限公司在台完成國際債券之發行承銷,創越南企業在台發債首例。本案除了跨產品間的結合,更需融入對兩地金融法規遵循及風險評估,設計出符合跨境法規的融資結構,對銀行在商品特質、國際法規及市場趨勢的掌握上有相當高的要求,北富銀完成此案,不僅能為越南企業開拓新的募資管道、替國內市場帶來優質資金去化標的,更有助於台灣債市競爭力的提升,為多方參與者創造價值,成為本屆「台灣年度創新案」大獎得主。

今年以來,北富銀已贏得《財資雜誌(The Asset)》、《世界經濟雜誌(World Economic Magazine)》及《全球商業評論雜誌(Global Business Review Magazine)》多項企業金融領域重要獎項。未來,北富銀會持續發揮創新與專業實力,深度發掘企業需求,提供更優質完善的全方位金融服務,並以落實企業社會責任為目標,積極推動綠色金融,成為海內外企業最穩健可靠的金融夥伴,攜手為促進永續發展而努力!