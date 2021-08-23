好驚人！中信今年刷卡繳稅380億元、年增13%
沒有最高，只有更高！中國信託商業銀行數十年來穩居國內綜所稅刷卡繳稅龍頭，在基期極為龐大之下，還不斷超越自我。
中信金控（2891）財務長邱雅玲今(23)日下午在法說會上揭露，中信銀今年綜所稅刷卡繳稅金額380億元，不但創下史上新高，還較去年大增13%，中信去年刷卡繳綜所稅金額為336億元。
銀行信用卡部門主管表示，我國今年綜所稅總繳稅款1,901億元、年增0.5%，其中，用信用卡支付占1,144億元、年增8%，中信銀成長13%，足足較整體發卡行平均高出5個百分點，相當驚人。
我國今年信用卡繳綜所稅款1,144億元，中信銀行約占33%，這也意味，國人今年刷卡繳綜所稅款，每三元就有一元來自中信卡所貢獻。
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