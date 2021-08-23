合庫行動網銀推App門號轉帳 拆帳收款好方便

是否曾覺得要轉錢給親友時，需先問好銀行帳號很麻煩？轉帳時又怕帳號輸錯把錢轉給了陌生人？合庫金（5880）旗下合作金庫銀行行動網銀提供讓轉帳更便利的手機門號轉帳方式 。

合庫銀表示，只要在行動網銀將手機門號與合作金庫銀行存款帳號綁定，對方於轉帳時輸入您的手機門號，款項即自動存入所設定的收款帳號。另於行動網銀轉帳時也可直接把對方的手機門號當作轉入帳號，簡簡單單就能轉帳，方便準確又快速。

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