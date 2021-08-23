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高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

合庫行動網銀APP 門號轉帳收款好方便

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

您是否曾覺得要轉錢給親友時，需先問好銀行帳號很麻煩？轉帳時又怕帳號輸錯把錢轉給了陌生人？合作金庫銀行行動網銀提供讓轉帳更便利的手機門號轉帳方式。只要在行動網銀將手機門號與合作金庫銀行存款帳號綁定，對方於轉帳時輸入您的手機門號，款項即自動存入所設定的收款帳號。另於行動網銀轉帳時也可直接把對方的手機門號當作轉入帳號，簡簡單單就能轉帳，方便準確又快速。即日起至今年8月31日推出「防疫新生活！門號當帳號」活動，符合活動條件即可獲得新臺幣30元回饋金。

打開APP就能簡單的找到附近台灣Pay店家？合作金庫銀行行動網銀也提供台灣Pay店家地圖，想買什麼想吃什麼，點開APP隨查隨找隨買。三五好友一起聚餐慶祝或團購用品，再搭配行動網銀拆帳收款功能，可自由選擇平均分攤或設定每人付款金額，讓聚餐或團購收付款不再頭痛煩惱，未來也將結合日常生活收支推出記帳功能，不論是用餐消費、存提款、轉帳及繳納各項費用等大小事，皆可輕鬆管理不漏記，養成記帳理財好習慣。

面對金融科技的衝擊與純網銀時代的來臨，合作金庫銀行積極進行數位轉型，陸續配合開放銀行串接「集保e手掌握」APP、並擴增與Easy Wallet悠遊付及LINE Pay Money約定帳戶連結服務，未來將持續推動創新業務與商品，提供用戶完整金融服務到跨領域產業，打造全方位線上及線下金融運用場域。

網銀 手機 合作金庫

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