ESG高股息ETF展現抗跌力 00878受益人數突破20萬

ESG相關ETF深受投資人喜愛，國內規模最大的ESG主題ETF-國泰永續高股息ETF（00878），因兼具ESG與高股息的特性，自去(2020)年7月上市後，受益人數穩定增加；觀察集保中心資料，截至今年8月20日受益人數來到203,213人，創下新高，為台灣第四檔受益人數能突破20萬的ETF。

美國聯準會釋出7月會議紀要，明確討論減碼購債(Taper)議題，暗示今(2021)年內行動，使美股重挫，台股同樣受到拖累，加權指數連跌多日，自7月中高點以來，拉回幅度近7.6%，指數展開「萬六」保衛戰。

法人分析，目前市場觀望氣氛濃厚，但隨全球疫苗持續施打，經濟活動復甦態勢已確立，支撐台灣出口及外銷訂單維持成長動能，台股基本面數據皆表現良好，若擔憂風險可選擇配置ETF。在股市震盪之際，高股息ETF持續受到投資人青睞，其中又以元大高股息ETF（0056）、國泰永續高股息ETF（00878）受益人數最多，而面對近期波動，可發現納入ESG考量的ETF相對抗震，回檔就是布局的時機。

在全球永續政策持續推動下，ESG已成為不可忽視的長期投資趨勢。根據Morningstar資料顯示，全球永續型基金資金持續流入，今年上半年流入合計達3,245億美元，金額已接近去年全年3,663億美元，可見資金已出現板塊移動。

國內在實際ESG作為上，根據MSCI永續資料庫計算，00878的投資組合相較其他傳統高股息ETF，碳排放總量下降18.8%，使投資人在享有股息收益的同時，也能幫助環境減碳。且除對改善汙染有貢獻外，納入ESG篩選觀念也整ETF的績效帶來助挹。據CMoney資料顯示，同樣是高股息ETF，00878近1年含息報酬率達23.95%，更勝傳統高股息ETF，顯示00878是人氣與實力兼備的投資首選。

2021年台股波動劇烈，雖指數站上萬八創下歷史紀錄，但也歷經5月本土疫情爆發的下挫，以及7月國際疫情利空，臺灣加權指數短線皆拉回修正，然而00878近三個月來，波動度僅8.29%，較傳統高股息ETF表現平穩，體現00878擁有ESG與高股息聯手防護，更具備抗跌能力。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，近期在國內外不確定因素干擾下，台股呈現弱勢整理格局，市場靜待8月底全球央行年會，美國聯準會縮減購債的政策動向，台股當沖警示股新政8月27日將上路，市場觀望氣氛轉濃。由於全球經濟回升趨勢不變、台股基本面穩健，加上ESG已逐漸成為投資顯學，出現資金挪移效益，投資人可趁回檔布局00878，或透過定期定額買下更多單位數，靜待國內當沖及美國購債政策明朗化後擁抱獲利。