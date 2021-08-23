集保基金服務再精進 e手掌握更便利

因應全球疫情嚴峻，全民宅在家拚防疫，投資人線上購買基金已成為理財趨勢，集保結算所配合投資人理財習慣的改變，繼2019年3月於「集保e手掌握」App推出境內基金餘額查詢功能，大獲投資人好評之後，將在2021年8月23日順勢提升「集保e手掌握」App的基金加值服務，整合投資人在不同銷售機構申購的基金投資概況，結合App原有檢視名下多本證券帳戶資訊與連結往來銀行的功能，防疫宅在家也能輕輕鬆鬆掌握個人多元投資概況。

近年來，有許多精打細算的投資人，為了節省投資基金的信託管理費，選擇向證券商、投顧等網路銷售平台申購基金，其實在這些銷售機構的網路平台背後，是由集保結算所建置的基金交易平台提供後台服務，以確保投資人的境內外基金交易都能在高度安全與效率的作業環境下完成。配合政府防疫措施，許多人的工作及生活型態都因而改變，集保結算所朝向數位金融轉型的腳步卻不停歇，為了滿足投資人「e手掌握」基金理財資訊的需求，透過基金交易平台資料整合串接到「集保e手掌握」App，讓投資人在2021年8月23日以後能夠隨時打開手機，就可方便快速的檢視查閱向各銷售機構申購的境內外基金資產價值和交易資訊。

此外，這次基金加值服務在原有的「找基金」，也就是搜尋境內基金基本資料功能以外，綜合運用集保結算所設置的基金資訊觀測站資料，進一步推出查詢境外基金基本資料、最新淨值及配息等資訊，並可以把關注的基金加入自選投資組合追蹤的功能，另外還提供多檔基金在同一期間的淨值漲跌幅比較、單一基金投資試算等服務，讓投資人可以簡易的判斷基金趨勢，相信一定會成為投資人數位理財不可或缺的輔助工具。

集保結算所董事長林修銘表示，集保e手掌握App已累計超過260萬用戶使用，疫情期間更有9成以上投資人新開戶選擇使用手機存摺，且在上線連結銀行查詢帳戶資產新功能之後，緊接著提供投資人於不同銷售機構申購的基金資料，持續不斷推出新功能，讓集保e手掌握App完善整合投資人的證券、基金、銀行資產。

還沒開通集保e手掌握App嗎? 快去向證券商申請，立即體驗集保結算所便捷的數位創新工具吧。詳情請查詢集保e手掌握推廣網站：https://epassbook.tdcc.com.tw/