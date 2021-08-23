疫情捲土重來 經理人對經濟成長看好度降低

變種病毒擴散使疫情進一步升溫，紐西蘭宣布全國短期封鎖，甫結束東奧的日本則在災害級疫情下追加緊急事態宣言，而經濟數據透露景氣放緩跡象與中國加強政策監管，使全球經濟復甦蒙上陰影，阿富汗政局動盪情勢則更加深市場不安情緒，使近日市場轉向避險防禦性資產，綜合彭博資訊等外電新聞援引八月份美銀美林經理人調查報告顯示，隨著疫情捲土重來加上中國加強政策監管，看好經濟強勁成長的經理人降至27%，為去年四月份以來最低，高峰為今年三月份的91%，風險升溫下，經理人轉往增加防禦性資產配置，如醫療、保險及公用事業，轉出商品、原物料及新興市場等市場，現金配置比重亦提升至4.2%。

變種病毒疫情擴散亦使少於一半的經理人看好歐洲經濟在未來十二個月將進一步改善，為去年六月以來最低，淨加碼歐洲股市的經理人自上個月的45%滑落至本月的36%。在對聯準會政策預估方面，逾六成經理人認為聯準會將在八月份Jackson Hole央行年會或九月份FOMC會議釋出縮減購債訊號，多數經理人認為2023年將啟動，65%經理人認為通膨為暫時，32%則認為通膨將持續。而中國加大對網路平台監管並擴及教育產業，引發市場疑慮則使源自中國的新興市場風險成為本次調查的最大尾端風險，其次則為聯準會縮減購債，而放空中國股票則擠進主要擁擠交易之一。不過調查截止前，尚未爆發阿富汗政局緊張情勢。

依據彭博資訊，八月份美銀美林經理人調查調查於8/6~8/12進行，針對管理7,490億美元資產的250位基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，市場聚焦Delta變種病毒擴散、經濟復甦前景、通膨以及聯準會政策行動，尤其近日爆發的阿富汗政局緊張情勢，增添不安情緒，所幸美國食品藥物管理局已擴大對Moderna及輝瑞BioNTech疫苗的緊急使用授權，有必要也將準備迅速向更多民眾提供第三針，期能避免疫情再度擴散。值此消息面多空交錯的震盪期，建議投資人可增持波灣債券及美國平衡型基金，爭取收益並降低投組波動。另一方面，全球經濟成長動能觸頂，未來復甦步調將因各國防疫措施及疫苗施打速度而出現分歧，其中仍較看好疫苗覆蓋率較高的美國及歐洲地區，將持續引領疫後復甦行情，而拜登政府積極推動基礎建設法案、全球朝低碳經濟轉型過程中，將締造公用事業、基礎建設等產業的長線題材，股市布局建議兵分多路，以美國股市為核心，創新成長與價值循環類股兼備，並搭配政策題材撐腰的基礎建設產業，網羅多元投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，我們看到經濟成長表現顯著超過長期趨勢的水準，特別是成熟國家，觀察個別公司，特別是目前企業季度財報正密集公布，財報結果表現十分強勁，我們認為高估值需要持續的成長來支持，我們也的確看到這樣的情形，展望未來6、12到18個月，預期這樣的有利的環境將繼續維持，因此我們認為現在仍然是介入市場的好時機，特別是在股票、和可轉換證券之上，對固定收益資產來說，考量目前評價面已經偏高，雖富有挑戰，但在預期長期利率維持低點的情況下，並不認為評價面會顯著修正。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利表示，隨著今年疫苗接種更加普遍，疫情對公用事業營運的影響將逐漸減輕。公用事業產業基本面可望維持穩健，公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，後疫情時代，基礎建設扮演驅動經濟成長的關鍵力量，除了傳統基礎建設，為了達到各國政府設定的積極減碳目標，包括低碳排放的發電設備、電動車充電基礎建設、氫能碳排放較少的燃料等的投資，意味基礎建設及公用事業公司的資產規模將成長，有利創造穩定的股利收益及股利成長，挹注長期股價表現。