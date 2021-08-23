台股盤面缺乏主流股帶動 須時間消化市場雜音

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，在非經濟面因素干擾程度加重、投資信心降溫等情勢下，台股延續稍早的走跌格局。這些雜音包括：美中地緣政治風險增溫、中國監管政策等雜音，短線上確實影響區域的部分資金走向，進而壓抑投資信心。

對於美國變種疫情近來持續增溫的跡象，安聯投信台股團隊表示，市場上對於後市成長動能是否趨緩的擔憂也開始增溫，尤其是稍早公布的美國消費者信心降至近十年來最低，也可嗅出美國人近期對經濟前景、通膨和最近新冠病例激增的擔憂加劇。

在貨幣政策的影響上，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會陸續釋出有關貨幣政策調整等訊息，儘管之前市場已經陸續反應，但在市場氣氛欠佳的情況下，相關訊息的釋出仍難免成為影響市場的其中一個因素。

安聯投信台股團隊表示，第二季以來陸續漲幅較大的非電或是電子族群，近期也受到評價面，或是基本面等財報和展望仍佳、但市場部分資金認為利多大多已經反映，加上短線上部分資金落袋為安及評價面等考量，更進而加重市場的賣壓。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於盤面仍將缺乏主流股帶動，加上也需要時間來進一步消化上述提到的市場雜音，因台股現階段這種震盪走跌或盤整的格局；但另一方面，部分擁利基或財報展望佳的族群，投資價值卻也正逐步浮現。

就留意布局方向來看，儘管大盤缺主流、部分產業的能見度也仍有待進一步明朗，但從回歸基本面來看，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。

儘管部分族群短線漲多出現回檔，不過就中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有3-5年長期的結構性成長機會。雖然近期台股面臨雜音干擾，台股短線震盪加大，但不必悲觀，選股不選市仍是較佳應對之道。