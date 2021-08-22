金價走勢看美元臉色 法人：1700美元是短線支撐

市場解讀美國聯準會不急於啟動升息，加上阿富汗局勢動盪和股市波動加大，支撐周線金價震盪後收漲，近月黃金期貨周線上漲0.28%，收在每盎司1780.9美元（19日止）。投顧建議，美元能否進一步走高，將是觀察金價何時觸底的關鍵，短線1700美元可視為有力支撐。

富蘭克林證券投顧表示，隨經濟表現逐步走出新冠疫情衝擊，各國央行朝向貨幣政策正常化邁進，儘管歐洲央行維持鴿派立場，但聯準會可望啟動縮減購債的態度，近期顯著改變市場對寬鬆前景的預期，雖然考量通膨壓力將繼續存在，抗通膨的特性仍將使黃金相關標的具有一定吸引力。

不過，經過去年的交易熱潮後，預期投資、避險及實體需求的消退，將使金價迎接一段修整期，後續美元能否進一步走高，將是觀察金價何時觸底的關鍵，短線1700美元可視為有力支撐，但下方震盪空間較大，建議有意進場的投資人保持耐心，著眼中長線，空手者可分批布局，適度納入投組提高策略多元性。

富蘭克林投顧指出，金價大幅拉回後，依舊高於金礦商總維持成本1200～1300美元的水準，現在多數礦商專注於改善營運成本架構，包括償還債務，這將有助提升金礦股的基本面和股票報酬潛力，尤其管理階層越來越關注產生現金流，從而向股東配發股息，其中創造現金正面效益最大的屬於中小型金礦商，評價面的修正可望提供具吸引力的布局機會。