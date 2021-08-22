7月債市兩樣情 國營銀行重金加碼、民營大舉拋售

櫃買中心公布7月債券買賣超統計，國銀龍頭臺灣銀行異軍突起，單月砸下逾百億元重金加碼台債，登上7月買債王寶座；另外，民營台北富邦銀行7月賣超債券103.09億元，領先絕大多數的證券商，奪下上月賣債冠軍。

櫃買中心資料顯示，7月買債前五大金融機構依序為臺灣銀行、渣打銀行、玉山銀行、元大銀行和中華郵政，買債金額介於30.71至127.37億元之間。

券商主管分析，由於國內公債的利率偏低，不少投資大戶對公債興趣缺缺，買氣明顯縮手，除此之外，相較於利率谷底盤旋的公債，不少銀行與壽險轉投利率較高的公司債或外幣債券，以拉高投資報酬率。

券商主管說，7月買超債券較多的金融機構，應該還是基於去化資金的需求，雖然台債利率偏低，但可以說是「零風險」投資，就算報酬率差強人意，也總比爛在帳上零收益來得強一些。

7月買超債券近百億元的渣打銀行，排名買債亞軍，券商主管說，渣打銀行主要買進短券，估計也是為了去化手頭的餘裕資金。

民營銀行玉山、元大，7月買超債券78.54億元與57.13億元，擠入買超第三、四名，「綠巨人」中華郵政買超30.71億元、僅排名第五。

7月買超第六至第十大金融機構還包括：農業金庫、中華票券、兆豐銀行、遠東銀行和永豐銀行，買超金額介於12.56至26.69億元之間。

櫃買中心統計指出，民營台北富邦銀行7月賣超債券103.09億元，領先絕大多數的證券商，奪下賣債冠軍。

觀察前五大賣超金融機構，除台北富邦銀外，還包括合庫證券、元富證券、凱基證券和合作金庫銀行，賣超規模介於41.9億元至75.85億元。

券商主管說，「金融機構賣債，應該都是獲利了結、入袋為安。」

7月賣債第六至第十大金融機構依序為富邦證券、群益金鼎證、元大證券、台新銀行和兆豐證券，單月賣債金額介於22.47億元至36億元。