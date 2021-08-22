熱錢連兩天大撤出 新台幣仍是「最強亞幣」

熱錢大撤出，新台幣匯率再度貶破28元整數大關，但放眼主要亞幣今年以來走勢，新台幣匯率仍相對強勢。根據BIS（國際清算銀行）公布的最新統計，7月新台幣實質有效匯率指數（REER）連四漲至110.88，創2006年9月以來、近15年最高，顯示新台幣匯率走勢持堅。

熱錢大撤出，台北匯市爆量重貶，新台幣重返28字頭。匯銀主管估計，外資上周四、五連兩日累計流出18億美元，拖累新台幣匯率貶值3.9分，收28.008元，連兩貶並為近一個月低點。

BIS資料顯示，台灣主要貿易對手國貨幣韓元7月REER為106.25，意即新台幣與韓元REER間的「死亡交叉」差距擴大至4.63，創2009年9月以來最大，可以說，台灣與韓國相比，出口報價競爭力為12年來最差。

中央銀行統計顯示，今年以來至上周五（20日）為止，美元指數強漲4.05%，新台幣匯率仍升值1.79%，領先人民幣升幅0.62%；反觀韓元，今年累計重挫7.91%，貶幅超前日圓、星元，為「最弱亞幣」。

匯銀主管指出，長期以來，韓元實質有效匯率指數均高於新台幣，代表韓元匯率強過新台幣，台灣可藉此取得出口報價競爭優勢。不過，此一趨勢已在近年反轉，台韓實質有效匯率指數呈現「死亡交叉」，意即新台幣強過韓元，且幅度還逐月擴大。

所謂名目有效匯率，是將新台幣對一籃子各種外國貨幣的名目匯率予以綜合加權，用以衡量新台幣與其他外國貨幣的相對價值，名目有效匯率上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之則表示貶值。

央行外匯政策主要觀察指標為實質有效匯率指數，與名目有效匯率指數相較，實質匯率指數進一步納入各國物價變動因素，實質有效匯率指數上升，代表出口競爭力下跌。