新光R1選新管理機構惹議 兆豐銀三點聲明回應

新光一號（新光R1）受託機構兆豐銀行周一（23日）將重新遴選不動產管理機構，此舉讓現行的管理機構新昕國際相當不滿，認為雙方契約仍存續的情況下，卻看到兆豐銀行公告重新遴選，批評是在「公開找小三」，而兆豐銀20日晚間也發出三點聲明回應。

一、新光一號不動產投資信託基金(下稱本基金)成立多年，於2020年間及2021年間，已召集三次受益人會議，為業界罕見，也足徵投資人對本基金管理改革之需求。

二、茲因不動產管理機構之變更尚無前例可循，參考目前信託公會委任契約範本規定複委任機構須公開遴選，故就受託機構之評估作業爰予比照辦理。另為確保公開遴選之公正性，故於公告前兆豐銀行均予以保密處理。

三、本次遴選未排除新昕國際參與資格，公開遴選過程仍須視廠商提出之條件妥適評估。如經選出適格的機構，依法除應完備信託計畫與信託契約之修訂外，尚不排除提交至受益人會議討論。至前開程序完備與交接計畫完成前，兆豐銀行與新昕國際之委任契約仍屬有效，雙方均依約繼續履行，並無疑義。