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熱錢續落跑！匯市爆量貶 新台幣貶破28元大關

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

外資匯出潮方興未艾，匯市連兩日爆量貶值。匯銀主管估計，外資今（20）日匯出約8億美元，連兩日累計流出18億美元，拖累新台幣匯率貶值3.9分，收28.008元，連兩貶並為近一個月低點；相較於熱錢搶買美元，出口商則是瘋狂拋售外匯，市場交投熱絡，匯市一天爆出20.775億美元的成交巨量。

中央銀行統計顯示，美元指數今日上漲0.17%，主要亞幣對美元升貶互見，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.29%，超前新台幣貶幅0.14%，人民幣也貶值0.1%。

同為亞幣的星元與日圓則呈升值，幅度分別為0.03%、0.16%。

受到國際美元走強、外資賣股匯出衝擊，新台幣今日應聲貶破28元大關，據匯銀主管觀察，新台幣匯率重返28元大關後，出口商樂不可支、蜂擁進場拋售美元，使新台幣貶勢受到壓抑。

「出口商現在只要看到28元就會出來賣（美元），畢竟很長一段時間，新台幣匯率都停在27字頭」，匯銀主管說。

展望後市，匯銀主管說，外資動向、台股走勢與主要亞幣變動為三大觀察重點，估計短期內，新台幣匯率將位於28元附近偏弱整理。

匯銀主管透露，熱錢連日大出走，使新台幣匯率承受較大的貶值壓力，主掌匯市的央行也連兩日進場拋匯、穩定匯市，以具體行動破除外界對央行「阻升不阻貶」的印象。

進一步觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期目標價由28元下修至28.05元，顯示海外法人預估，新台幣匯率短期仍是易貶難升。

國際匯市利空滿布，使台北股匯跌勢遲遲無法踩煞車。匯銀主管說，國際避險情緒升溫激勵國際美元走強，新冠肺炎Delta變種病毒疫情拉警報、阿富汗地緣政治風險升溫等，都是令外資持續撤出亞洲股匯市的關鍵。

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