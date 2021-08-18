熱錢回來了？ 外資賣股卻匯入 匯銀主管這麼說

熱錢股匯操作不同調，今（18）日雖持續賣超台股，但在匯市卻逆勢匯入，估計約2、3億美元，進而促使新台幣匯率升值2.6分，收在27.843元，升2.6分，總成交量為13.99億美元。匯銀主管分析，「外資在股市賣超，按理說，在匯市應該匯出資金，但今日卻是匯入大於匯出，這代表熱錢接下來有意重返台股，有助台股止穩。」

台股今日先重挫後大漲、激烈震盪，外資在股市雖呈賣超，但在匯市卻是匯入大於匯出，加上出口商也加入賣匯行列，使新台幣匯率翻升作收。匯銀主管指出，今日有多股力道推升新台幣匯率，除外資匯入外，還包括出口商拋匯、以及海外ETF贖回款項等，匯價逢高，也吸引進口商進場撿便宜美元。

台股今日走勢相當戲劇化，開低後一度下探至16,418.54點，大跌242.82點，隨後翻紅大漲，終場以16,826.27點作收，上漲164.91點，高低點價差達407.73點。其中，外資賣超22.35億元。雖然外資在台股持續賣超，但在匯市卻是反手匯入，使新台幣匯率不貶反升。展望新台幣後市，匯銀主管說，短期內，外資動向、台股表現與美元強弱為三大觀察重點。

中央銀行統計顯示，美元指數今日上漲0.37%，主要亞洲貨幣走勢升貶互見。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.71%、升勢最猛，新台幣則是升值0.09%。另外，日圓、星元與人民幣今日均對美元貶值，其中，日圓貶值0.25%，星元下挫0.06%，人民幣貶值0.01%。

今年以來美元轉強，美元指數累計強漲3.48%，新台幣仍站穩最強亞幣寶座，累計升值2.39%，人民幣升值0.91%。至於韓元、日圓與星元，今年仍持續對美元貶值，其中，韓元重挫6.99%，淪為最弱亞幣，日圓重貶5.93%，星元貶值2.87%。