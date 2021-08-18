國人前5月網購被盜刷逾5億元 3大知名網站遭列名單

疫情期間網購詐欺仍持續飆高，今年前五月國人遭盜刷金額達5.55億元，聯卡中心發現，其中盜刷交易有高達93%來自於國外，以愛爾蘭、美國、英國名列前三，盜刷金額共3.64億元，網站包含Apple(愛爾蘭)、Google(美國)、Amazon(英國)等。

聯卡中心表示，依據長期與國際卡組織合作經驗發現，信用卡詐欺犯罪者經常透過多次的嘗試來突破特約商店的資安防線，以獲取持卡人帳戶資料，尤其網購商店對於詐欺交易行為更難以辨識。而疫情期間的詐欺風險更出現了三樣態。如：一、電子郵件及簡訊詐騙、二、防疫物資(如醫療物資及藥品)的偽冒案件、三、卡片測刷的頻率提高。

聯卡中心指出，部分網路犯罪者冒充發送電郵或簡訊通知，誘使民眾點擊惡意連結或開啟附件，隨後取得個人帳號及密碼，或以提供口罩、檢驗試劑和其他產品為由，要求提供信用卡資訊作為支付使用等。

聯卡中心建議，一般持卡消費者，可與發卡銀行確認卡片3D功能正常，甚至可以要求銀行設定使用限制，排除一些不安全網站之交易，民眾在網購時亦應盡量選擇具備3DS驗證之購物網站。