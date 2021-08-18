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檢警查緝非法「房仲神器」 驚見前任、現任總統個資

疫情改變消費習慣 三成60歲以上民眾每天用行動支付

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
疫情已掀起行動支付消費浪潮，愈來愈多人習慣隨手使用行動掃碼支付，且五十歲至六十歲的黃金世代平均消費額勇冠各世代。 本報資料照片
疫情已掀起行動支付消費浪潮，愈來愈多人習慣隨手使用行動掃碼支付，且五十歲至六十歲的黃金世代平均消費額勇冠各世代。 本報資料照片

新冠肺炎疫情改寫人類生活模式，據國際卡組織2021年年中發布的行動支付（含電子支付）調查，每天使用行動支付的「重度使用者」，在5月底提升了三成，其中60歲以上的消費者也已有三成每天至少會用一次行動支付。

電商交易與行動支付很可能成為未來生活的新常態，民眾在家防疫、減少外出等帶動不少宅經濟商機，其中如物流業、外送平台及影音串流平台等逆勢成長，使民眾生活消費型態逐漸轉變。

民眾居家休閒娛樂需求大增，間接引發各式假冒串流影音平台的釣魚詐騙手法紛紛出籠。許多人選擇上網追劇消磨時間，然而一不注意，恐怕就會點擊到惡意連結。

聯卡中心表示，因應電子商務的快速發展，且在消費購物時能兼顧「安全、快速」，聯卡中心已於7月積極推廣EC特約商店全面導入EMV 3DS機制，一旦順利轉換上路，與聯卡中心合作之國內電商應可在兼顧安全的同時，積極發展後疫情時代蓬勃發展的網路商機。

至於一般持卡消費者，聯卡中心也建議民眾可與發卡銀行確認卡片3D功能正常，甚至可以要求銀行設定使用限制，排除一些不安全網站之交易，民眾在網購時亦應盡量選擇具備3DS驗證之購物網站

行動支付 電商 疫情

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