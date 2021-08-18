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離700億更近了些 中信銀重登刷卡繳稅月龍頭

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

受到新冠疫情影響，今年的綜所稅信用卡刷卡繳稅款，各發卡機構從以往每年6月撥付國庫延至7月。最新資料顯示，中國信託商業銀行7月刷卡金額699億8,130餘萬元，較前(2019)年6月多出14億餘元，創下我國信用卡單月新高，並且重新奪下刷卡繳稅月的龍頭寶座。

我國的信用卡刷卡繳稅月，歷年來都由中信銀行穩居刷卡金額龍頭，不過，去年6月，中信銀行刷卡金額僅326億餘元，較玉山銀行的402億餘元、國泰世華銀行的400餘億元要低，罕見跌落龍頭寶座。

中信銀行今年推出具吸引力的繳稅方案，首創信用卡18期分期0利率，以及刷指定卡享現金、LINE POINTS或哩程回饋無上限等優惠，順利促刷，不但贏過玉山銀行的536億餘元、國泰世華銀的471億餘元，並且自我挑戰成功，離700億元大關更近了一些。

中信銀行 刷卡 玉山銀行

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