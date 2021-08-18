台股基金規模達8401億元 元大投信市占近五成居冠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

投信投顧公會統計至2021年7月底，今年以來，主動式基金及被動式ETF的台股基金規模大增逾2,000億元，達到8,401.3億元，其中以元大投信台股基金規模4,118億元，市占率逼近5成居冠。

元大投信分析，在台股價增、國人長線理財意願提升、台股基金出現指標性產品的三大原因下，台股基金規模快速增長，投資人可藉由定期定額台股基金中長線布局，透過持之以恆、堅持不停扣累積資產。

公募基金龍頭元大投信表示，台股基金規模大幅增加，主因有三，第一為台股價值今年以來明顯成長，台股基金規模跟著水漲船高；其次為國人長期理財意識抬頭，定期定額意願提升，根據投信投顧公會資料，台股基金定期定額7月單月累積金額來到29.1億元，創下歷史新高。

根據證交所公布資料，2021年7月定期定額交易戶數，元大台灣50（0050）為10萬8,506戶，元大高股息（0056）為9萬663戶，不僅坐穩國民ETF寶座地位，若相比6月數據，月增戶數也為市場數一數二，顯見國人在投資習慣上逐漸朝長線理財前進，透過定期定額台股基金理財的接受度提高，人數亦快速增長。

第三為台股基金隨著市場發展愈發成熟與多元，除原有的知名代表商品國民ETF－元大台灣50與元大高股息，受眾多投資人青睞外，更出現跨世代的商品，亦強化台股基金商品的吸引力。元大台灣高股息優質龍頭基金特別為退休族量身打造，規劃每月配息與年終配息機制，精心設計的配息機制不僅罕見，更符合退休族現金流需求，因此去年推出後便受到投資人高度關注，推出至今仍穩坐台股主動型基金龍頭寶座，根據投信投顧公會截至7月規模為350.35億元。

台股 元大投信 高股息

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