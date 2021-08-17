合庫金多元獲利 非銀子公司合庫人壽貢獻比9%提前達陣

合庫金控（5880）17日舉行法說會，總經理陳美足指出，合庫金上半年稅後純益突破百億元，創下新里程碑，年成長近27%，下半年希望比上半年表現更好，延續成長動能，集團建立多元獲利引擎也有突破進展，合庫人壽獲利貢獻比達9%超前進度，預期未來三年將持續朝非銀子公司貢獻比兩成目標邁進。

陳美足主持合庫金上半年法說會指出，合庫金上半年合併稅後純益創歷史新高，達102.03億元，較去年同期大幅成長26.67%，主要來自放款業務量攀升及各項業務淨收益成長，且除了合庫銀行獲利年成長近24%，貢獻合庫金獲利比重約近84%外，其他子公司也成長亮麗，而拉升合計獲利貢獻比到近17%，其中尤以合庫人壽獲利年增高達54.47%，貢獻比重拉高到9%，提前達成貢獻比8%的目標為最佳，其他如證券及資產管理（AMC）等子公司，上半年獲利也有三成以上的增長。

陳美足指出，合庫銀去年因疫情影響衝擊海外收益，今年上半年顯著好轉，主要因素為資產品質大幅改善，減少呆帳提存，合庫金內部預期，下半年如無突發意外利空衍生大額提存壓力，預期下半年獲利表現可望優於上半年，延續上半年的成長動能。

她並表示，合庫銀上半年放款大幅成長7.2%，主因中小企金與公營事業暨政府放款大增，後者增加主要是為因應存款量大增三成多，上半年存款增加3,000多億，放款增加不到2,000億元，所以除中小企金放款金額增加860億元，政府及公營事業增加700億元，以維持合適存放比、增加資金去化與運用效益，且政府及公營事業放款收益率相比閒置資金、同業拆借等仍相對高，對銀行營運是正向的。

合庫銀為房貸大行，法人也關切其對房市看法。合庫銀個金主管對此表示，個金放款預計年成長5%以上，房貸仍是重點，去年下半年至今年上半年，可以看到疫情對不動產交易量的影響有逐漸淡化，下半年穩定疫情與否將是成交量關鍵，雖然疫情短期內對交易量衝擊在所難免，但是利率低檔以及缺工、營建成本上漲等，預期房價無下跌空間，房貸餘額也不易縮減。合庫銀上半年房貸餘額與土建融分別年增3.59%、11.01%。

陳美足並補充，下半年合庫銀除持續配合政策全力紓困，推動中小企專案貸款，第4季也將成立私人銀行部，開拓新獲准的高端財管2.0業務，服務頂級億元客戶，提高綜效與手續費收益，數位化也將持續精進，深化數位金融發展。