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大戶縮手 7年公債標售不如預期

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（17）日受財政部委託標售7年期乙類公債，金額為320億元，得標利率落於0.373%，高於市場預期的0.35%。資深債券交易員指出，台債利率水準偏低，使大戶投資意願降溫，進而導致標售結果偏空，預估短期內，台債仍將維持量縮盤整的冷清市況。

根據央行統計，今日標售的乙類公債金額為320億元，共吸引538.5億元的資金進場投標，投標倍數為1.68倍，為偏低水準，顯示買盤競標態度並不積極。觀察本期乙類公債的得標比重，銀行業拿下66.09%、證券業29.53%、票券業3.13%、保險業僅1.25%。

櫃買中心資料顯示，7年期乙類公債標售結果出爐後，10年期公債殖利率下跌1.59個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），以0.402%作收。預估短期內，10年債殖利率將位於0.39%~0.42%區間波動。

「買盤還是滿保守的，不急著在這個時候買進太多公債，畢竟利率水準有點低，有些買盤跑去買利率較高的公司債或外幣債，拉高絕對報酬」，券商主管說。

展望後市，資深債券商主管認為，台債利率相當僵固，因為資金充沛，看到利率往上彈，買盤就會進場買，進而壓抑利率彈幅，但利率往下走，投資人也不願追價，寧可再等等看，進而導致債券殖利率走勢卡卡、次級市場交易冷冷清清。

券商主管說，現在公債次級市場交易常常掛蛋，因為預期未來利率只會升、不會降，但升息又不是最近的事，還需要一、兩年甚至兩、三年，可以說既不在眼前、也不是很遙遠的事，現在利率這麼低，買了可能被「套」，導致主要買盤駐足觀望，公債殖利率也因此進退維谷。

財政部配合交通部國道公路建設管理基金自償性資金需求，8月發行1期乙類公債，金額為320億元。雖然性質與一般甲類公債略有不同，但仍可視為一般公債。

公債 殖利率 債券

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