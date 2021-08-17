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開放銀行第2階段上路 中信與遠傳合作跨平台查卡費

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

開放銀行第二階段上路，中信銀今宣布，與遠傳電信合作推出跨平台信用卡帳務資訊查詢服務，即日起中信銀客戶經身分確認與授權後，可在遠傳旗下的「friDay理財+」APP連結中信銀信用卡帳務資訊，跨平台即可查詢交易明細及帳單資訊。

中信銀表示，遠傳的「friDay理財+」APP將串聯中信銀的Home Bank APP，中信銀客戶即日起只要完成信用卡客戶的身分確認與認證授權，就可在繳納信用卡費前，跨平台查詢中信的信用卡帳務資訊，在「friDay理財+」APP首頁點擊「帳戶管理」功能，進入個人財務資訊總覽，即可查看中信銀信用卡當期應繳金額與交易明細，一站式完成信用卡查詢、繳費、管理服務。

遠傳的「friDay理財+」APP是一個生活理財服務平台，幫助用戶培養存錢習慣、提供日常生活繳費功能。過去，用戶管理生活收支時，需分別登入各家網路銀行才能查詢各家銀行的信用卡帳單，現在透過財金公司標準化的開放應用程式介面（Open API），「friDay理財+」APP直接連結用戶與中信銀行往來的個人金融資料，消費者可直接在APP查閱個人信用卡交易明細與帳單資料。

中信銀行 信用卡 APP

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