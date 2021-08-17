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金管會放寬標準 19家券商全可辦海外分行外幣帳戶保管

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

為進一步擴大證券商國際證券業務分公司（OSU）之業務，提供OSU客戶多元化選擇。金管會今（17）日宣布放寬OSU得辦理外幣帳戶保管業務之證券商淨值標準，將由現行新台幣100億元以上調降至40億元以上。證期局懷示，目前有19家券商辦理OSU業務，其中9家淨值在百億元以上，此次放寬後等於19家券商全數都可辦理外幣帳戶保管。

金管會表示，2014年2月開放證券商設置OSU辦理國際證券業務，當時考量依業務複雜度採分級管理，再逐步開放。因此當時針對淨值達40億元以上未達100億元之OSU，僅得辦理經紀、自營、承銷及不含匯率以外之外幣衍生性商品業務，尚不得辦理帳戶保管、財富管理及匯率類之外幣衍生性金融商品等業務，只有百億規模券有得辦理。

金管會此次考量已開辦OSU帳戶保管業務之證券商，其近年外幣帳戶保管金額有逐年成長趨勢，顯示帳戶保管業務客戶需求日益增加，為利完善證券商OSU服務功能、增加客戶交易之便利性及降低交割風險，爰進一步放寬證券商OSU得辦理外幣帳戶保管業務之淨值門檻。

據證期局統計，截至今年6月底為止，外幣帳戶保管金餘額為5,369萬美元，相較於2014年開放時當時僅136萬美元，七年來成長可觀，且去年一整年增加2,570萬美元。郭佳君解釋，這個外幣帳戶主要是投資人買賣有價證券之後，剩餘款項放到這個專戶，不用一直匯進匯出，若比較少去購買有價證券。

不過，金管會此次放寬後仍要求OSU辦理帳戶保管業務，應建立三大相關控管機制，包括一、開設外匯存款專戶存放客戶款項，不得提領現金；二是其資金之移轉，除依客戶委託為其辦理OSU業務應支付款項外，不得動用之；三是客戶專戶資金與其自有財產，應分別獨立，以維投資人權益。

符合本次放寬資格證券商，其OSU如擬新增帳戶保管業務，應依本辦法第3條第1項之規定，檢具指定書件先送台灣證券交易所審查，並轉報金管會核准。

郭佳君表示，此次放寬證券商OSU得辦理外幣帳戶保管業務之淨值門檻，將有助於OSU客戶資金撥轉彈性及增加客戶交易之便利性，協助推展證券商OSU業務與國際接軌，提升證券商之國際競爭力。

證券商 金管會

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