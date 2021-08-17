快訊

驚人影像！逃離喀布爾 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

股價兩樣情！聯亞藥重挫陷百元保衛戰 高端邁向漲停板

臺灣銀行數位轉型 啟動種子人員計畫輔導專案

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

推動數位轉型，人才培育至關重要，不論是金融科技技術的導入與運用，新商品的研發與精進，均需要有相應的人才配合，方能展現成效。臺灣銀行啟動數位轉型旗艦計畫，為了培育跨業務職能的數位人才，由總行業務及營運管理單位、資訊單位及營業單位，從優遴薦種子人員43名。

本次委由財團法人資訊工業策進會計畫輔導，輔以培訓講座，及因應業務經歷跟未來服務場景所設定之「創新人才工坊」、「解決方案雛形設計實證工坊」等課程，是一項整體系列規劃與執行的過程。本次計畫將利用金融科技創新園區（ FintechSpace）企業實驗室之資源，協力輔導種子人員耳濡目染建立創新思維，學習有關產品新創的產製方法及金融業務應用相關數位科技技術之技巧，逐漸建立自我經驗傳承的能力。

臺灣銀行表示，為建構領導銀行，除持續耕耘對各項業務的專業優勢，也以客戶的體驗要求，深思銀行的未來。本次種子人員透過自我成長及轉型之訓練，未來於面對快速變化的職場環境與突飛猛進的科學技術之發展，將更有助於站在「顧客觀點」發掘金融業務各項有意義之數位接觸點，找到新的定位。

臺灣銀行 金融科技 金融業

延伸閱讀

要求房東不租屋給確診康復者 議員：應啟動專案協助

聯亞逾3千名受試者疫苗怎接種？ 指揮中心：專案處理

「1泊2食下殺3.6折」一人免2500元！五星台北喜來登 X 礁溪寒沐推免費接駁，再送SPA爽泡湯

竹縣AZ疫苗第1劑專案 明天台元羽球館千人接種

相關新聞

疫苗險搶大餅 81元、12歲都能保

疫情嚴峻人人自危，各界期盼國際疫苗到貨，政府也力拚提高疫苗接種率，但疫苗接種風險仍是揮之不去的陰影，疫苗險因應而生，愈來...

廈門富邦財險 拚明年轉盈

富邦金控在台灣市場穩居金融股稅後純益與市值龍頭之後，近來頻頻透過高層異動、股權移轉、經營方針調整等方式，大力整頓大陸的保...

廈門富邦財險拚轉盈 祕密武器竟是疫苗險

富邦金控力拚大陸的保險投資事業轉盈，致勝心法之一，竟然是「疫苗險」！消息人士指出，富邦產險短短四個月狂銷逾150萬件的疫...

個人戶持有人民幣信心 未回溫

中央銀行表示，7月的人民幣存款，個人戶的存款餘額仍為月減，顯示國人對持有人民幣資產的信心仍未回溫。台新銀行首席外匯分析師...

台壽關懷長者 贈防疫物資

因國內COVID-19本土疫情持續嚴峻，5月19日提升全國疫情警戒至第三級後，長期照顧體系除了住宿型的長照機構之外，日間...

南山助弱勢納保 捐款335萬

南山人壽自2016年起與屏東縣合作提供微型保險，結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，協助經濟弱勢民眾。昨（16）日宣布再擴增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。