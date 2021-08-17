月薪多少才算理想交往對象？這數字引發大論戰

只要一提到薪水要求，男生女生總是吵個沒完，到底另一半的月薪該要多少才能算是理想的交往對象？1111人力銀行旗下的TUN大學網「有問必答」討論區，有台北女生要求另一半70K月薪慘遭網友出征。

現代男女越來越晚婚，隨著社會不斷進步、經濟的持續發展及台灣人平均教育程度提升，也造成了國人婚育觀念有大幅度的改變，所以初婚年齡逐漸上升，根據內政部最新統計顯示，2019年男性初婚年齡為32.6歲，女性則為30.4歲，夯劇《30而已》的劇情，在台灣真實上演。

有些人不但沒有打算結婚，甚至連談戀愛都覺得要先想好條件再來談。浪漫的七夕才剛剛過去，台男台女就為另一半一個月的薪水標準，在網路上吵翻天。

TUN大學網「有問必答」討論區有人提出「男生一個月薪水要多少才能算是理想的交往對象？」，引發許多人討論，原PO表示，自己是名研究所畢業，月薪45K的27歲台北女生，在小公司當企劃，雖然目前還沒對象，但希望另一半薪水至少70K以上，結婚後在台北生活才夠用，沒想到卻被網友狂酸「鬼月到了，遇到這種雙標女比撞鬼更可怕！」

這則討論男朋友薪水的問答在TUN大學網「有問必答」討論區一出，就引發網友激烈的筆戰，有網友批評原PO：「連對象都還沒看到，就在談對方薪水有多少，是在哈囉嗎？」、「大嬸您要不要PO個文，直接讓大家開價競標 把自己賣出去？」、「不是想著另一半薪水要多少才夠吧？自己薪水才45K，然後要求另一半70K？？？人家花了多少資源犧牲多少時間爭取到這薪水，憑甚麼讓妳這低薪仔挑三撿四！」、「與其交往傷神，不如年年七夕繼續母胎單身、公主...妳病得不輕了...」、「如果今天角色對換，妳還會這麼說嗎？又一個雙標自助餐阿姨！」

不過，也有網友支持原PO看法，認為以現在的生活標準，要求男方7萬元月薪並不過分，「夫妻兩人月薪超過十萬在台北生活剛剛好而已，頂多養一個小孩，就很緊繃了啦，不知社會世事，倒不如說用愛發電吧」。更有人提到了很現實的顏質問題，只要有天仙外貌，找到7萬月薪的男友根本不成問題：「要求月薪7萬很合理..但要看原ＰＯ顏值如何,否則你怎敢要求啦...哈哈哈...台男很看臉的」、「除非家事都一人一半外加不要生小孩啊，連七萬都沒有乾脆去吃屎，還想結婚生子，笑死」、「如果要買車要買房4. 5+7只是低標吧，沒有麵包再愛也會吵架」。

也有人批評台男根本玻璃心「自己願意賺4萬5已經人很好了好嗎？如果台男沒能力養又想挑外表是在？」，也有人熱心提醒原PO「小心同事問你想要月薪多少的男友 是在套你話，你開太高，可能在背後說你眼高手低...」、「這要求是可以啦！但提醒一下，不是你老公婚後一定要養你，現在這觀念已經過時了」由此可見在現代社會的學貸、車貸、房貸「三貸同堂」經濟壓力下，男女雙方與其期待一個高薪的另一半，不如先打點好自己，免倒反遭質疑「憑甚麼？」