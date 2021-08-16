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無薪假頻傳 保經公會盼金管會協助無息貸款紓困

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

金融保險業放無薪假人數突破百人，中小型保經公司為重災區。保經公會理事長廖世昌今（16）日表示，實際情況比勞動部的統計數字呈現的嚴重，希望金管會協助紓困，讓保經公司可以向金融機構辦理無息貸款，共度難關。

保代公會理事長鐘俊豪也表示，有聽說保經業因為疫情財務壓力較大，保代業則是沒聽說有人放無薪假。國內有300家保代公司，從業人員13萬人，其中9萬人為銀行理專，國內銀行業獲利良好，不會讓理專放無薪假。

勞動部今天下午發布統計，國內放無薪假的人口，金融保險業有17家、人數124人。據了解，壽險公司、產險公司都沒有人放無薪假，勞動部公布的數字，主要來自保經公司的通報。

廖世昌指出，國內有305家保經公司，從業人員10萬人，保經公司的外勤人員多為承攬制，不屬於該公司員工，就算生意慘兮兮，也不會被通報到勞動部成為「無薪假」人口，因而實際情況比統計數字呈現的嚴重。

換言之，勞動部統計，放無薪假的金融保險業人員，應該都是保經公司的行政人員，也就是內勤。

廖世昌說，連內勤都開始放無薪假，可以想見外勤有多慘，內勤為外勤的「落後指標」，先是外勤業務做不起來，逐漸影響到內勤也無單可以處理。

據他所知，不少中小型保經公司已經自己拿錢出來，無息貸款給業務員，希望暫時撐住局面。

廖世昌說，希望金管會可以協助，讓遇到困難的保經公司向金融機無息貸款，透過紓困機制，發揮銀行挺保經公司、保經公司挺員工的精神。

一家不願具名的中小型保經公司老闆也說，今年5月中旬疫情三級警戒以來，公司佣金收入年減五、六成，最近也要開始和員工討論，「你們要放無薪假，還是要裁員」。

這位老闆說，壽險公司因為投資亮眼，有利差益可以照顧業務員，保經公司只有佣收一途，這幾年保險公司給保經公司的佣收越來越少，生存已經不易，現在又來了疫情，業務員難以拜訪客戶，自然雪上加霜

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