兆豐產疫苗險 承保年齡降至12歲

因應疫苗施打的年齡降低，兆豐產險今(16)日表示，同步將疫苗險的最低投保年齡，從原本15歲下降至12歲，透過這項放寬措施提醒家長們，在孩子接種疫苗前，可先為孩子買份保障轉嫁疫苗施打的風險。

未成年染疫影響大，一來校園病毒擴散迅速，二來容易傳染給家中長輩。世界各國紛紛自5月起開放為12歲以上青少年施打疫苗，目前全台灣疫苗接種率超過36%，12歲以上的未成年人可望列入1,500萬劑BNT疫苗施打對象。

國外頻傳已施打疫苗者仍染疫的案例，配合市場需求，兆豐產險將已接種疫苗仍居家隔離或確診納入疫苗險承保項目，年保費331元，除含有疫苗險原有的住院日額、住院慰問、殯葬費用，可再享隔離保險金5,000元及確診慰問金1.5萬元保障。

如果民眾希望有更完整的防疫保障，可選擇疫苗險搭配防疫險的方案，保費只需860元。

截至8月9日，施打年齡來已到38歲，統計發現，投保人約六成為女性，且41至45歲占比最高，而38歲以上投保人更占八成以上， 換句話說38歲以下投保人不到兩成，其中20歲以下更低於2%。

隨著接種疫苗年齡的下降，尚未接種的民眾可於接種前妥善規劃風險轉嫁才有保障，現在未成年打疫苗也能投保疫苗險。

兆豐疫苗險提供12-80歲民眾接種疫苗28天內因「不良事件」導致住院或死亡的保障，且有多種投保方案可選擇，更可以全家人一起投保。