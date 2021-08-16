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永豐銀宣布 升級薪資轉帳戶七大類應用優惠

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
資料提供／永豐銀
資料提供／永豐銀

永豐銀行今（16）日宣布，升級薪資轉帳戶七大類應用優惠，最優提供利率最低1.38%、最高85成且最長40年的房屋貸款，及薪轉戶專屬信貸、免附財力文件、線上申辦快速又便利。

七大類應用優惠，包含外幣、基金、貸款、消費、證券、生活、LINE。永豐銀行指出，投資理財部分，包括指定外幣換匯減分優惠、美金換匯減3分及定期定額基金申購手續費最低0元起；生活消費部分，申辦JCB卡享豐城、網路購物、餐飲或外送最高國內6%、國外7%回饋；同時，提供利率最低1.38%、最高85成且最長40年的房屋貸款，及薪轉戶專屬信貸、免附財力文件、線上申辦快速又便利。

除提供薪轉員工一站式數位金融服務平台外，永豐銀行表示，企業客戶則可透過數位工具簡化撥薪流程，例如，使用寰宇金融網整批入帳，撥薪快速更有效率；同時客製化提供電子薪資明細以便利員工查詢。

永豐銀行表示，去年起針對薪轉戶推出多重優惠，至今年6月底，累計服務企業家數及員工戶數均較去年同期成長約20%。今年持續進階外幣換匯、基金、房信貸、消費、證券開戶及交易、生活繳費及LINE官方帳號等七大類應用，協助薪轉戶逐步完成人生各階段理財規劃；同步提供企業客戶整合撥薪平台及多元數位化營運工具，共創企業、員工及銀行三贏。

永豐銀行內部統計顯示，薪轉戶最常使用的金融商品服務前三大類分別為信用卡、外幣存款與房貸或信貸，其中，信用卡動用率近4成。永豐銀行表示，薪轉戶使用銀行產品的動用率及黏著度高，成為銀行重要的客群之一。

永豐銀行指出，旗下進一步成立專屬服務團隊以提供企業多元、完整的金流解決方案。同時，攜手叡揚資訊及104企業管理大師，提供企業資訊管理系統及人力資源數位平台，從營運、人力與金流三大面向滿足企業需求。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站、好開薪薪轉員工服務網頁或加入永豐銀行LINE官方帳號查詢。

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