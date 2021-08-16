ETF除息三部曲招財 「這兩招」買氣最踴躍

國泰投信人氣ETF-國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881）、國泰股利精選30（00701）即將在17日同步除息，由於00878、00881這次配息不錯，國泰投信再度宣傳該兩檔ETF本次年化算起來的配息率都有6%，建議投資人著眼股息參與外，也能留意除息前賺價差和搶填息的策略，為ETF除息「招財三部曲」。

國泰投信的除息三部曲，首先是「領股息」的存股策略，凡有興趣領息的投資人，只要在ETF除息前一天買進或持有，即可參與配息。若喜歡長線穩穩領息，投資方法更簡單，只要選到對的趨勢、買進穩健獲利的公司及配息穩定的ETF，可長期持有或分批買進，安心領股息。

二是「賺價差」的波段策略，高殖利率股通常在除息前1-2周買氣開始加溫，若配發的股利吸睛，吸引資金進駐是常有的事，國泰投信認為，若還搭上趨勢樂觀的ESG和5G題材，除息前股價有望再漲一波，而搶短投資人也常利用市場追逐股利的模式，於除息前賺價差。

三是「搶填息」的布局策略，除息日當天因股價扣除發放的股利，ETF股價會往下掉，對於想賺填息價差的投資人，是不錯的進場點，同時也能透過這個機會將投資成本降低，若ETF順利完成填息，就能賺到價差，價差還有免稅優勢。

00878和00881將於17日分別除息0.3元、0.54元，前者季配息換算的年化配息率有6.6%，後者半年配息的單次和年化配息率為3%、6%，不過00881不像00878有收益平準金，較難保證下次配息率也有3%，現指數殖利率也不到6%，較建議投資人以單次為準。

另提醒「三部曲」需要配合行情判斷，最近大盤表現不佳，第二步的除息前「賺價差」在這次失靈，但從交易量放大來看，很多投資人應著眼殖利率提高及大跌後的潛在填息機會，很積極做第一步的抱股參與除息、及第三步的卡位填息。

至於00701將除息0.25元，單次配息率1%，指數殖利率介於4-5%，這次因成分股遞延除權息，沒領到的配息都會在明年初補給，若著眼配息，也建議長期布局為主。

最後觀察填息紀錄，00878季配息降低每次除息的金額，迄今都有填息，00701也每次都填息，惟某次配息的金額大增，一度有較高溢價，該次花了361天填息。00881這次則是首度除息。