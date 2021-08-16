凱基慈善基金會英語計畫 助偏鄉學童放眼世界

凱基證券捐助的凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫，持續協助偏鄉以及資源不利地區的學童營養補充及課輔學習，七年來為台東縣、嘉義縣、屏東縣、雲林縣等50多所學校弱勢學童，提供營養早餐以及英語學習等補助，幫助偏鄉學童上學時能有早餐飽足，放學後學習英文充實知識。凱基慈善基金會今年也將繼續進行此補助計畫，讓學童在偏鄉也能跟上世界腳步。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，政府宣示要打造台灣成為雙語國家，英文從小奠基至為重要，再加上21世紀國際交流頻繁，偏鄉小朋友不論是出國參加文化交流、進行運動賽事或接待國外參訪團體，都有需要使用英文溝通的必要。而有了國際通用語文的基礎，就能夠和其他國家同儕直接進行交流，在世界平台上更有信心。

嘉義縣復興國小校長觀察到，藉由凱基慈善基金會的補助，小朋友英語學習時數增加了，特別是透過生活化、沉浸式的學習方式，一路看著學生們進步良多，像是復興國小四年級以上學生參加教育部所舉辦的英閱王比賽通過率超過85%，更有同學獲得嘉義縣「英語日學藝競賽」朗讀特優。凱基慈善基金會的協助不僅提高學生的英語能力，更拓展學生視野，讓他們成為具世界觀的現代國民。

凱基慈善基金會表示，都會地區常見學童安親班、才藝班，這些課後輔導資源在偏遠小學都難以找到，而且普遍存在單親、隔代教養等情況，更遑論是師資欠缺的英語學習。在全球化的趨勢下，雙語教育勢在必行，凱基慈善基金會持續提供偏鄉學童的英語補助，讓偏鄉學校能夠聘請校外師資，甚至有機會找到外籍教師與孩童練習口說和聽力，而小朋友藉由英語學習，同時可以接觸不同的文化，看到更寬廣的世界。

凱基慈善基金會秉持與社會共好的精神，2020年度共計補助臺東縣、嘉義縣27所學校弱勢學童營養早餐，以及嘉義縣、屏東縣、雲林縣等共計23所學校英語學習計畫，2021學年度英語計畫持續補助讓身處偏鄉和資源不利地區的學童，透過多元學習開展視野之窗，創造孩子未來的無限可能。