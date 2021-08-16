台股可能回測半年線 建議操作偏保守看待

富蘭克林華美投信認為，短線市場訊息雜亂，加上國際Delta變種病毒擴散，長短料供應不及，影響電子下游出貨順暢，成交量縮小，短期走勢恐以區間盤整為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前台股盤勢較佳狀況是橫向盤整，由於長短料供應不足影響，電子下游廠商訂單出貨恐延遲，故影響市場投資信心，要大廠商才拿得到原物料或零組件，加上中國變種病毒Delta疫情的疑慮，製造業受疫情影響延誤，恐越來越嚴重，值得再進一步審慎觀察。

除了零組件供應影響外，周書玄認為，目前美元升值抑制通膨，但成本間接轉嫁給中下游廠商，終端產品無法漲價太多，將侵蝕廠商利潤。去年下半年訂單與出貨高基期，今年第三季年度YoY成長有限，很難再突破第二季的高表現，例如：高爾夫球具第二季本是淡季，但因訂單從去年滿載塞到今年上半年，下半年第四季將逐漸持平，可能出現旺季不旺。

周書玄分析，去年第二季、第三季因為國外疫情停班停工影響，訂單轉嫁至東南亞、台灣等地製造業大補受惠，而今年第一二季雖訂單有漲價，但要快速擴廠、安裝設備不容易，財報公布後，也發現第三季部分產業有出現成長趨緩的狀況，單季度成長開始下降了。

周書玄分析，盤面缺乏信心，又缺乏主流類股帶動，表面上經濟景氣仍佳，但有通膨壓力，台股有做頭趨勢，上櫃OTC指數也M頭、V型反轉，部分個股有價但卻無量，推測指數可能再繼續修正整理，回測半年線位置，建議操作上應轉向較偏保守看待。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前風險仍看變種病毒Delta疫情臉色。由於長短料問題浮現，市場回頭討論供應鏈出貨受影響的問題，包括伺服器、電腦產品等組裝廠產能維持低位數(個位數)成長幅度，相較去年下半年高基期，第四季恐較難再突破。

不僅如此，郭修伸認為，近期限制當沖交易量、除息也讓大盤交易量縮，目前跌破月線、季線支撐，表示還有整理的空間，第三季財報將於10月公布，可能指數再次整理；不過，因晶圓代工、IC設計產業訂單滿載，短期國際產能無法開出，最快要2022年下半年，台灣在晶圓代工仍具技術優勢與產業規模，這一塊仍值得投資人逢低分批布局，長期持有。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，大盤區間整理為主，但仍有部分產業表現看好至明年下半年，如：晶圓代工、IC設計、車用電子等為主，建議不妨搭配跌深反彈的傳產類股如航運、運動器材類等，或可利用台股基金做定期(不)定額投資，分批布局，長期投資。