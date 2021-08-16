根據Refinitiv資料，預期第二季度STOXX 600公司的獲利將成長148.1%，上週預估為成長139.6%，營收預期成長24.2%，上週預估為成長23.6%，目前有238家企業公布第二季獲利，67.2%公布的數據優於預期，267家企業公布第二季營收，73.8%公布的數據優於預期，本週將有16家道瓊歐洲600企業公布獲利。

Refinitiv預期第二季整體產業獲利成長148.1%，十大主要產業皆為正成長，以工業類股獲利成長750%最高，而循環性消費、基本資源及能源類股獲利成長分別為359%、340%及317%，整體營收預期成長24.2%，以能源及循環性消費產業成長69%及50%最高，不動產則為唯一營收下滑產業，預估下滑3%。

富蘭克林證券投顧表示，歐洲企業獲利上修速度已追趕上美國，但評價面則仍有明顯差距，且歐洲企業具備高股利率(約3%)及自由現金殖利率(約5%)的優勢，過去因為經濟成長動能不佳、脫歐與主權債問題及低成長產業太多，使歐洲市場無法吸引資金青睞，其實歐洲股市的組成已有明顯變化，銀行股及能源股佔道瓊歐洲600指數比重已自金融海嘯高峰的逾20%及12%降至目前的7.1%及3.9%，而科技股則是從不足5%上升至與銀行股相當的7.1%。

此外，做為環境投資先驅的歐洲，再生能源類股近年來的表現並不亞於美國科技股，隨著下世代歐盟計畫啟動，以綠能、數位轉型和經濟回穩的投資計劃的三大主軸，將直接嘉惠相關產業，高盛證券(8/10)亦看好歐洲股市投資機會，上調歐洲企業2021年EPS成長至60%(原估45%)，並預估未來12個月道瓊歐洲600指數總報酬可望達到13%。

看好經濟復甦契機，今年來資金明顯回流歐洲，為2015年以來最佳，預估在企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢、經濟逐漸走出低通膨陰霾、股票評價面優勢及ESG的投資趨勢下，歐洲將持續吸引投資人目光，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。