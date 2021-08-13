聽新聞
test
0:00 / 0:00
樂購蝦皮取代蝦皮支付 金管會緊盯交易額是否逾門檻
金管會今宣布，正式廢止蝦皮支付專營電子支付業務許可，等於蝦皮購物中所有金流，將不能由蝦皮支付處理，蝦皮購物今也宣布，從12日起由樂購蝦皮處理。金管會表示，樂購蝦皮是屬於第3方支付業者，一旦年日均量超過20億元，同樣也要在6個月內向金管會申請電子支付業務許可。
銀行局官員表示，樂購蝦皮是之前就存在的第3方支付公司，早期蝦皮購物的金流也是由樂購蝦皮處理，後來才改為蝦皮支付來處理。
官員指出，樂購蝦皮因為是第3方支付，可以做蝦皮購物的代收代付業務，但金管會每年初都會針對幾家大型第3方支付業者調查其年日均交易額，依照新的電支條例，如果明年初樂購蝦皮的年日均交易額超過20億元，仍然要依法在6個月向金管會申請電子支付業務許可。
據了解，蝦皮已向金管會報告，回頭找樂購蝦皮合作應是「過渡期」，最終仍會找到一家合格的「電子支付」公司來合作，但因為談合作需要一點時間，在短期內由樂購蝦皮取代蝦皮支付來處理代收代付業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言