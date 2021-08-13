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樂購蝦皮取代蝦皮支付 金管會緊盯交易額是否逾門檻

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會今宣布，正式廢止蝦皮支付專營電子支付業務許可，等於蝦皮購物中所有金流，將不能由蝦皮支付處理，蝦皮購物今也宣布，從12日起由樂購蝦皮處理。金管會表示，樂購蝦皮是屬於第3方支付業者，一旦年日均量超過20億元，同樣也要在6個月內向金管會申請電子支付業務許可。

銀行局官員表示，樂購蝦皮是之前就存在的第3方支付公司，早期蝦皮購物的金流也是由樂購蝦皮處理，後來才改為蝦皮支付來處理。

官員指出，樂購蝦皮因為是第3方支付，可以做蝦皮購物的代收代付業務，但金管會每年初都會針對幾家大型第3方支付業者調查其年日均交易額，依照新的電支條例，如果明年初樂購蝦皮的年日均交易額超過20億元，仍然要依法在6個月向金管會申請電子支付業務許可。

據了解，蝦皮已向金管會報告，回頭找樂購蝦皮合作應是「過渡期」，最終仍會找到一家合格的「電子支付」公司來合作，但因為談合作需要一點時間，在短期內由樂購蝦皮取代蝦皮支付來處理代收代付業務。

金管會 蝦皮購物 電支條例

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